Angefangen als Studioprojekt erblickten die Senkrechtstarter BEARTOOTH, rundum den ehemaligen Attack Attack!-Frontmann Caleb Shomo, mit ihrer Single ’I Have A Problem’ 2012 das Licht der Welt. Mit der darauffolgenden EP ’Sick’ schaffte es die Band bereits auf die Warped-Tour, woraufhin das Live-Potential der Band schnell offenbart wurde. Auf der EP ’Sick’ und den beiden veröffentlichten Alben ’Disgusting’ und ’Aggressive’ bieten BEARTOOTH eine bunte Mischung aus Metalcore, Hardcore, Nu-Metal und Punk bei der für jeden etwas dabei ist. So freuen wir uns, etliche Live-Kracher von BEARTOOTH bestehend aus harten Riffs, eingängigen Refrains und ordentlich Aggression auf dem SUMMER BREEZE 2018 live genießen zu dürfen.

Epik Folk Rock, Balladen und tanzbare Stücke, die dem Lebensgefühl des Irish Folk huldigen, das ist das Metier der neuen Band BANNKREIS, die wir Euch als nächste Bestätigung präsentieren.

BANNKREIS? Nie gehört… So wird es wohl den Meisten gehen, doch lasst Euch aufklären: Bei dieser Band handelt es sich um das gemeinsame Kind von Subway To Sally-Frontmann Eric Fish und der Sängerin Johanna Krins, die mittlerweile von Ingo Hampf, Simon Michael Schmitt und Bodenski tatkräftig unterstützt werden. Das Debütalbum der Band wird im März 2018 erscheinen und laut Insidern erwartet uns Großes! Seid dabei, wenn BANNKREIS beim SUMMER BREEZE Open Air 2018 in Dinkelsbühl den Grundstein für eine große Karriere legen. Die Erwartungen sind hoch – BANNKREIS werden sie mit Sicherheit erfüllen!

