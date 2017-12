Hände hoch, Partytime! Die Garanten für eine gute Zeit auf dem SUMMER BREEZE schauen endlich wieder mal in Dinkelsbühl vorbei: J.B.O.!

Nachdem sie beim letzten Mal das Festival schön rosa gefärbt haben – Ihr erinnert Euch?! – und man tagelang noch rosa Menschen über den Acker irren sah, sind wir gespannt, was die Franken für ihren Auftritt 2018 in Petto haben. Sicher ist jetzt schon: Wenn J.B.O. die Bühnenbretter entern, wird erneut kein Auge trocken, kein Tanzbein ungeschwungen und kein Nackenmuskel ungezerrt bleiben, denn eins ist klar: Auch 2018 stehen beim J.B.O.-Auftritt die Zeichen auf Party, Party und noch mehr Party! Also: Hände hoch, Partytime!!!

Portland, Oregon ist nicht nur für seine Rosen (hach, watt schön) oder Mikro-Brauereien bekannt, sondern auch Heimat zahlreicher erstklassiger Punk- und Metal-Kapellen. Hier reihen sich die Thrasher TOXIC HOLOCAUST ein, die 2018 ein Gastspiel auf dem SUMMER BREEZE geben werden.

Dass Bandoberhaupt Joel Grind mächtig von alten Punk- und Thrash-Klassikern wie Discharge, Slayer, Venom, The Exploited oder D.R.I. beeinflusst wurde, hört man dem pfeilschnellen, kompromisslosen Thrash Metal der Band an. Hier wird viel Energie transportiert, hier werden Moshpits gefordert, hier kann Headbangen nicht vermieden werden – und das ist auch gut so! Thrash as Thrash can ist die Devise, in Dinkelsbühl wird ein wahrer Rifforkan über Euch hereinbrechen! Macht Euch bereit für eine Überdosis Thrash Metal ohne jeglichen Schnickschnack!

