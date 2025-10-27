Syk: teilen beeindruckendes Live-Video zu „For To Themselves I Left Them“ vom diesjährigen Hellfest in Frankreich

Die italienische Progressive-Death-Metal-Band Syk hat ein beeindruckendes Live-Video zu For To Themselves I Left Them veröffentlicht, das während ihres Auftritts beim Hellfest 2025 aufgenommen wurde. Seht es euch hier an:

Die Performance fängt die rohe Präzision und emotionale Intensität der Band ein und übersetzt die apokalyptische Vision von eartHFlesh in einen eindringlichen Akt der Gemeinschaft mit dem Publikum.

Ursprünglich als vorletztes Kapitel von eartHFlesh präsentiert, verarbeitet der Song die Suche des Albums nach Geist inmitten von Ruinen: eine Verschmelzung aus technischer Dissonanz, Atmosphäre und kathartischer Entladung. Auf der Bühne beschwören Stefano Ferrian (Gitarre, Gesang), Marcello Cravini (Gitarre, Ambient FX), Alan La Roca (Bass) und Federico Leone (Schlagzeug) die Spannung des Albums zwischen Zusammenbruch und Transzendenz, während Dalila Kayros ihre eindringlichen Gastgesangsparts wieder aufnimmt.

Aufgenommen am 21. Juni 2025, bei einem der ikonischsten Metal-Festivals Europas, bekräftigt diese Darbietung den Ruf von Syk als eine der innovativsten Extreme-Metal-Bands Italiens, die die Präzision des technischen Death Metals mit der spirituellen Verzweiflung post-black Atmosphären verbindet.

Syk online:

https://www.facebook.com/syk.official

https://www.instagram.com/syk_officialband/