Avralize: veröffentlichen neue Single „Liminal“

Die deutschen Metalcore-Pioniere Avralize haben ihre brandneue Single Liminal veröffentlicht – der Titeltrack ihres mit Spannung erwarteten Debütalbums, das am 14. November erscheinen wird.

Mit einer Reihe explosiver Singles im Gepäck beweist die Band ihren rasanten Aufstieg als eines der aufregendsten neuen Namen in der Heavy-Szene.

Liminal fängt das Wesen ihres einzigartigen Sounds ein: messerscharfe Riffs, dynamische Wechsel zwischen Chaos und Melodie sowie eine Intensität, die die Hörer in ihre Welt zieht. Seht euch das Video hier an:

Anlässlich der Albumveröffentlichung werden Avralize auf eine Headline-Tour durch Deutschland gehen, unterstützt von den Special Guests Vianova und Accvsed. Die Tour markiert den Beginn eines ehrgeizigen neuen Kapitels für die Band – eines, das die Fans auf keinen Fall verpassen sollten. Die Tour-Termine findet ihr hier.

Avralize online:

https://www.instagram.com/avralizemusic

https://www.facebook.com/avralizemusic