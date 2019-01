Die Progressiv Metal Meister Symphony X aus New Jersey freuen sich, für den Mai und Juni diesen Jahres eine Europa-Tour anzukündigen. Während der Tour wird die fünfköpfige Band binnen einem Monat in 11 Ländern unterwegs sein – mit einem Tourstart am 07. Mai im französischen Lyon und dem Finale in Gelsenkirchen, auf dem legendären Rock Hard Festival.

Symphony X kommentieren dazu: „Wir freuen uns schon sehr auf die kommende Tour! Wir können es gar nicht erwarten, wieder unterwegs zu sein und sehnen uns danach, euch alle bald wiederzusehen!“

Symphony X 2019 Daten:

07 May Frankreich Lyon Ninkasi Kao

08 May Schweiz Pratteln Z7

10 May Italien Treviso New Age

11 May Italien Bologna Estragon

12 May Italien Rom Orion

14 May Italien Mailand Alcatraz

15 May Deutschland München Backstage Halle

16 May Deutschland Ludwigsburg Rockfabrik

17 May Deutschland Berlin Lido

18 May Deutschland Hannover Faust

19 May Dänemark Kopenhagen Amager Bio

21 May Norwegen Oslo Rockefeller

22 May Schweden Stockholm Klubben

24 May Finnland Helsinki Nosturi

26 May Schweden Gothenburg Pustervik

28 May Deutschland Hamburg Knust

29 May Deutschland Dresden Beatpol

31 May Deutschland Aschaffenburg Colos-Saal

01 June Belgien Vosselaar Biebob

02 June Holland Nijmegen Fortarock Festival

04 June UK Coventry Empire

05 June UK Holmfirth Picturedrome

06 June UK London Electric Ballroom

07 June Frankreich Paris La Machine du Moulin Rouge

08 June Deutschland Gelsenkirchen Rock Hard Festival

Tickets sind ab jetzt erhältich!

