Tankard – The Meaning Of Life, Stone Cold Sober, Two-Faced und The Tankard & Tankwart aufgetankt (Noise Lebt!)

“Es gibt nur einen Weg!“

Artist: Tankard

Herkunft: Frankfurt am Main, Deutschland

Alben: The Meaning Of Life, Stone Cold Sober, Two-Faced und The Tankard & Tankwart aufgetankt

Genre: Thrash Metal

Release: 26.01.2018

Label: BMG

Link: http://www.tankard.info/

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Andreas „Gerre“ Geremia

Gitarre – Andreas Gutjahr

Bassgitarre – Frank Thorwarth

Schlagzeug – Olaf Zissel

Nach Zombie Attack, Chemical Invasion und The Morning After/Alien der Noise Lebt! Kampange im November 2017 legen BMG mit The Meaning Of Life, Stone Cold Sober, Two-Faced und The Tankard & Tankwart aufgetankt von Tankard diesen Januar nach.

Zum Dekadenwechsel 1990 veröffentlichten Tankard ihr viertes Studioalbum The Meaning Of Life. Mit dem neuen Jahrzehnt kam auch ein minimal veränderter Ansatz. Am Markenzeichen wurde nicht geschraubt, vielmehr zusätzlich Melodien eingeworfen, die das Intermezzo noch zusätzlich verstärkten. Von der Thematik durfte es auch mal ein Bier weniger sein, ohne jedoch den Grundgedanken vermissen zu lassen.

Stone Cold Sober, das zweite Album der heutigen Reihe, blickt auf Hymnen wie Mindwild, Behind The Black oder Freibier. Als Bonusmaterial warten neben dem zwölfseitigen Booklet Don’t Panic, 666 Packs und Shit-Faced. Teutonic Thrash – diesen boten Tankard in ganz klassischer Form. Rau und wahnsinnig schnell, dabei aber textlich wiederum ein wenig ernsthafter unterwegs macht die Platte trotzdem Spaß und sorgt für verknotetes Haupthaar.

Tankards sechstes Studioalbum kam 1993 heraus. Wo andere Wegbegleiter in andere Fahrwasser abgeglitten waren, standen die Hessen unerschütterlich und treu zu ihren Thrash-Wurzeln. Das Artwork zeigt das hässliche zweite Gesicht der gesellschaftspolitischen Saubermänner, die Tankard wohl wie vorher noch nie aufs Korn nehmen. Nation Over Nation oder Days Of The Gun stehen unter anderem für das neue Gesicht von Gerre und Co., welches in diesem Ausmaß doch überrascht hat.

Last But Not Least: Das letzte über Noise veröffentlichte Album von Tankard war 1995 das selbst betitelte The Tankard. Während es die seriösere Seite, die sich bereits auf dem Vorgänger Two-Faced zeigte, weiter zementierte. Der Sound, kernig schnell und voller Power, konnte trotz der gängigen Salven immer wieder starke Melodien und sogar hardcoreähnliche Attacken einbauen. Im selben Jahr stellten sie die humoristische Balance wieder her, indem sie ein Nebenprojekt starteten, in dessen Zuge sie deutschsprachige Lieder in Punk-/Metal-Manier coverten – sehr zur Freude ihrer zahlreichen Fans. Dieses Material gibt es als Bonus direkt im Bündel.

Tankard - The Meaning Of Life, Stone Cold Sober, Two-Faced und The Tankard & Tankwart aufgetankt (Noise Lebt!) Fazit: Es bleibt dabei: BMG machen alles richtig, die alten Kamellen noch mal aufzuwärmen, denn sie schmecken immer noch so wunderbar süß und zergehen kribbelnd auf der Zunge. The Meaning Of Life, Stone Cold Sober, Two-Faced und The Tankard & Tankwart aufgetankt gehen auch 2018 immer noch. Für Fans, denen einzelne Werke fehlen, eine optimale Möglichkeit die persönlichen Defizite auszumerzen.



Anspieltipps: Freibier und Nation Over Nation

