Tarja – From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)

“Tarja und der dunkle Weihnachtsabend!“

Artist: Tarja

Herkunft: Kitee, Finnland

Album: From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)

Spiellänge: 49:38 Minuten

Genre: Oper, Metal, Rock, Weihnachten

Release: 17.11.2017

Label: earMUSIC

Link: http://tarjaturunen.com/home-tarja/

Bandmitglieder:

Gesang – Tarja Turunen

+ Band

Tracklist:

O Come, O Come, Emmanuel Together We Three Kings Deck The Halls Pie Jesus Amazing Grace O Tannenbaum Have Yourself A Merry Little Christmas God Rest Ye Merry Gentlemen Feliz Navidad What Child Is This We Wish You A Merry Christmas

Einige dürften es wissen: In ihrer Heimat Finnland ist und bleibt Tarja Turunen nicht nur im Rock- und Metalsektor eine Sängerin mit Bekanntheitsgrad, selbst im TV laufen zur Weihnachtszeit alte Nightwish Auftritte der Künstlerin oder eben neue ihrer Solokarriere. Wie die tausend Seen, kann man auch die sympathische Opernstimme nicht mehr wegdenken. Um die besinnliche Zeit noch harmonischer jedoch dunkler zu gestalten, hat Tarja einen Schwung alter Klassiker in ihrem Stil aufgenommen, die ab Freitag über earMUSIC abzugreifen sind. Die zwölf Kompositionen kommen auf 50 Minuten Spielzeit und hören auf den Namen From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas).

O Come, O Come, Emmanuel zeigt direkt auf, um was es in From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas) geht. Im Vordergrund die Pracht von Tarja Turunen´s mächtiger Stimme in den ganzen, unglaublich vielseitigen Stafetten. Wer denkt, dass die Dame ein trockenes Weihnachtsalbum serviert, liegt sehr deutlich daneben. Der Sound liegt irgendwo zwischen dem alten Nightwish Material und dem opernangereicherten Solo Output. Fans beider Lager kommen voll auf ihre Kosten. Die Band um Tarja versprüht einen warmen, kalten wie auch trockenen Sound, der nicht freudestrahlend jauchzend positive Gedanken verstreut, sondern zum Nachdenken anregt. Together legt ebenfalls stark nach, Deck The Halls ein ruhiges Epos, mein Höhepunkt der deutsche Song O Tannebaum in einem bezaubernden Klang sowie Interpretation. Zum Schluss warten Feliz Navidad, What Child Is This und We Wish You A Merry Christmas, drei absolute Welthits, die durch Tarja noch dynamisch lebhafter und druckvoller in die Ohren dringen.

Tarja - From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas) Fazit: Ganz stark, was die Finnin auf From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas) präsentiert. Anspruchsvoll in allen Belangen mit einer wahnsinnigen Portion authentischer Emotionen - ein Weihnachtsalbum für alle, die den Mainstream satthaben. Auf der anderen Seite muss man trotzdem eingestehen, dass es vor allem Metal Fans, egal wie die Stücke eingespielt werden, am Arsch vorbei geht. Soft Rocker und alle harten Burschen mit Familie dürfen ihr Herz weit öffnen =).



Anspieltipps: O Tannenbaum und We Wish You A Merry Christmas

