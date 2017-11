“Live-Vereinigung für atemberaubende Momente!“

Artist: Spock’s Beard

Herkunft: Los Angeles (CA), Vereinigte Staaten von Amerika

Album: Snow Live

Spiellänge: 377:11 Minuten

Genre: Progressive Rock

Release: 10.11.2017

Label: Radiant Records, Metal Blade Records, Sony Music

Link: http://www.spocksbeard.com/index.html

Bandmitglieder:

Gesang – Neal Morse, Nick D’Virgilio, Ted Leonard, Jimmy Keegan, Alan Morse

Gitarre – Alan Morse, Neal Morse, Nick D’Virgilio, Ted Leonard

Bassgitarre, Gesang – Dave Meros

Trompete – Ben Clark

Enor Saxofon – Nate Heffron

Schlagzeug – Nick D’Virgilio, Jimmy Keegan

Tracklist DVD 1:,



Made Alive Overture Stranger In A Strange Land Long Time Suffering Welcome To NYC Love Beyond Words The 39th Street Blues (I‘m Sick) Devil‘s Got My Throat Open Wide The Flood Gates Open The Gates, Part 2 Solitary Soul Wind At My Back Second Overture 4th Of July I‘m The Guy Reflection Carie Looking For Answers Freak Boy All Is Vanity I‘m Dying Freak Boy, Part 2 Devil‘s Got My Throat, Reprise Snow‘s Night Out Ladies And Gentlemen, Mister Ryo Okumoto On The Keyboards I Will Go Made Alive Again Wind At My Back June Falling For Forever

Tracklist DVD 2:

Encores: June / Falling For Forever Behind The Scenes Feature – The Making Of Snow Live

Spock’s Beard wurden anlässlich des Morsefests nach der Trennung zwischen Neal Morse und dem Rest der Formation reanimiert, um eine Live-Kurz-Reunion zu feiern. Musikalisch steht das komplette Snow-Album, wie es der Titel schon sagt, im Vordergrund. Die Originalbesetzung von Spock’s Beard spielte gemeinsam mit den aktuellen Bandmitgliedern das von der Kritik hochgelobte Doppel-Konzeptalbum in seiner gesamten Länge. Fans der Gruppe und Neal Morse kamen in dieser denkwürdigen Nacht voll auf ihre Kosten. Neben der 6-Disc-Deluxe-Edition mit Artbook können alle Anhänger seit ein paar Tagen bei den Versionen der 2xBD- oder 2DVD/2CD-Editionen zugreifen.

In über 370 Minuten zelebrieren die Ausnahmemusiker des Progressiven Rock 30 Stücke. Davon beide Alben des im Jahre 2002 erschienenen Doppelalbum Snow. Das sechste Studioalbum ist bis heute präsent und zählt zu den großen Meilensteinen des neuen Progressive Rock. Aufgefüllt wird die Show durch June und Falling For Forever. Zudem servieren sie als Bonus Encores: June / Falling For Forever und Behind The Scenes Feature – The Making Of Snow Live. Emotional ein Erlebnis, welches zwingend festgehalten werden musste. Nicht nur für Prog Rocker ein Genuss – auch alle anderen Rockfans bekommen bei den Klängen sentimental die Tränen in die Augen geschossen. Ergreifend bleiben I’m Dying, Freak Boy Part 2 oder Solitary Soul im Kopf. Die Aufnahme zeigt die Klasse der ehemaligen und noch aktiven Künstler, zudem wurden bei der Umsetzung keine Kosten und Mühen gescheut. Perfekt eingespielt, veredeln Sound und Kameraführung das Spektakel.

Spock's Beard - Snow Live Fazit: Das Spock's Beard - Snow Live für alle Jünger des Progressiven Rock ein Muss ist, braucht man eigentlich nicht weiter erwähnen. Passend für den Weihnachtsbaum, bzw. um es darunter zu legen, servieren Radiant Records, Metal Blade Records und Sony Music einen Livemitschnitt, der weggehen sollte wie warme Semmeln. Alleine ein Blick aufs Line-up lässt das Herz auf Vollleistung schlagen. Der Rahmen der Produktion mit über sechs Stunden incl. Bonusmaterial ist mehr als angemessen.



Anspieltipps: Stranger In A Strange Land und I'm Dying

