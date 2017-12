Mit ihrem neuesten Studioalbum „(sic!)“ erreicht die Band um Sammy Amara bereits das zweite Mal den ersten Platz in den deutschen Albumcharts und setzt der Band in Rekordzeit ein Denkmal in der Musikgeschichte. Die BROILERS, die ihren Ursprung in der Oi!-Szene haben und durch Hymnen wie „Harter Weg“ schnell zu großer Bekanntheit gelangten, sind für ihre energievollen Live-Shows bekannt.

Mit IN FLAMES reiht sich eine der derzeit erfolgreichsten Metal-Bands ins Line Up. Die Schweden gründeten sich bereits 1990 und wurde bereits drei Mal mit einem Grammy ausgezeichnet. Nach einer Hochphase in den frühen 2000ern erlebt die Gruppe nach einer Modernisierung ihres Musikstils nun die wohl erfolgreichste Phase ihrer Bandgeschichte.





Die New Yorker von GOGOL BORDELLO bringen Einflüsse aus der Zigeunermusik der Roma mit und mischen diese mit Punk und Dub – sogar einige ihrer Texte sind in Ukrainisch und Romani gehalten.

Der Züricher Songwriter FABER wird hingegen derzeit als eine der ganz großen Hoffnungen der schweizer Musikszene gehandelt. Bei ihm geht es textlich mitunter sehr sozial- und gesellschaftskritisch zur Sache.

Mit BABOON SHOW findet eine schwedische Punk Band ihren Weg ins Taubertal. Die Stockholmer erinnern mit ihrem Sound an die späten 70er.

Hinter dem Berliner Rapper KÄPTN PENG UND DIE TENTAKEL VON DELPHI steckt eigentlich der filmpreisnominierte Schauspieler Robert Gwinsdek. Er alias sein Alter Ego liefert hintersinnigen Deutsch-Hip Hop. Mit dem eigentlich Genre-widersprüchlichen Mantra „ Sprache nervt “ im Gepäck reist er im Sommer zur Eiswiese.