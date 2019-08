Terror: kündigen Europa Tour im Herbst 2019 an

Die LA Hardcore Könige Terror kündigen heute eine weitere Europatour im Herbst dieses Jahres mit den Special Guests Cro-Mags Jm, Lion’s Law und Jesus Piece an. Die Band tourt im Rahmen ihres aktuellen Albums Total Retaliation.

Seht Terror live auf einer der folgenden Shows:

Kingstar presents:

01.11. D Leipzig – Conne Island

02.11. NL Eindhoven – The Sound Of Revolution*

03.11. UK London – The Underworld Camden*

04.11. UK Leeds – Brudenell Social Club

05.11. B Antwerp – Kavka Zappa

06.11. D Hamburg – Knust

07.11. D Berlin – SO36

08.11. D Cham – L.A.

09.11. F Paris – Hardcore Fest

10.11. CH Zurich – Plaza Klub

11.11. A Vienna – Arena

12.11. H Budapest – Dürer Kert

13.11. D Schweinfurt – Stattbahnhof

14.11. D Münster – Sputnikhalle

15.11. D Karlsruhe – Weiße Rose

16.11. D Kassel – Scream Festival

17.11. D Cologne – Gebäude 9

*no Lion’s Law

Tickets sind ab sofort erhältlich.

Terror haben vor kurzem ebenfalls ihr siebtes Studioalbum Total Retaliation über Nuclear Blast Records veröffentlicht.

Mental Demolition video: https://youtu.be/6zu7kXsBGlo

Spirit Of Sacrifice video: https://youtu.be/WU1sznFX1e4

This World Never Wanted Me video: https://youtu.be/N-xClO7R57g

Ihr könnt das Album hier in verschiedenen Formaten bestellen: http://nuclearblast.com/terror-totalretaliation

www.facebook.com/terrorhardcore

www.nuclearblast.de/terror

Kommentare

