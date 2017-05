Ein neuer, mit Lakritze und Chili verfeinerter Drink wurde im April für alle Fans von würzigem Likör und Rock & Roll eingeführt. Die elegante schwarze Flasche lässt sich schnell erkennen, denn sie sticht heraus durch ihren markanten Aufdruck mit dem Gesicht des The 69 Eyes Drummers Jussi 69.

Mit einem Alkoholgehalt von 21 Prozent wird das Getränk im finnischen Porvoo hergestellt, von Scandinavian Wine & Spirits, einem Produzenten und Importeur zahlreicher milder und stärkerer alkoholischer Produkte. Der Firmenvorsitzende Kari Uimonen erklärt:

„Die Spirituose wurde Ende 2016 fertiggestellt, woraufhin wir anfingen, uns über die Vermarktung Gedanken zu machen, und wir wussten, dass ein solches Produkt ein sehr einzigartiges Gesicht auf seinem Etikett verlangt. Etwas, das die Leute in Finnland und im Ausland sofort anzieht. Also legten wir eine Liste mit Vorschlägen an, doch sie erwies sich als kurz und es gab keinen Zweifel, dass die Nummer 1 auf dieser Liste Jussi 69 war. Die dunkle Farbe des Drinks und sein Chili Geschmack sind purer Rock’n’Roll, so wie Jussi. Zum Glück hat er das Getränk sofort geliebt und zögerte nicht, bei der Idee mitzumachen. Wir sind sehr stolz auf das Getränk und freuen uns, dass Jussi dafür mit seinem Namen steht.“

Jussi 69 fügt hinzu:

„Ich fühle mich sehr geehrt, bei der Erscheinung dieses Getränks involviert zu sein! Ich habe Chili schon immer geliebt und ich bin sehr glücklich mit dem perfekten Gleichgewicht zwischen dem süßen Lakritzgeschmack und der Würze des Chilis. Das Getränk verleiht einen perfekten Kick, nicht zu stark, aber auch nicht zu mild. Das neue Getränk würzt außerdem auch die Vielfalt in meiner eigenen Bar auf. Als Restaurantbesitzer weiß ich sehr gut, was die Leute mögen und ich bin absolut sicher, dass dieses Getränk ein Knaller sein wird. Ich kann nicht erwarten, den Leuten diesen Drink zu präsentieren und bin sehr stolz darauf, mit einem so coolen und stilvollen Produkt in Verbindung zu stehen. Der Nächste geht auf mich!“

In wenigen Tagen startet außerdem die Tour der The 69 Eyes durch Italien, Spanien und Deutschland, bevor die finnischen Vampire im Sommer einige Festivalgigs spielen und dann für Herbst/Winter 2017 eine neue Überraschung für ihre Fans bereithalten.

The 69 Eyes

mit The Creepshow(*), Embellish (+) oder The Strigas und Vlad In Tears (#)

05.05. E Madrid, Sala Arena +

06.05. E Barcelona, Salamandra 1 +

11.05. IT Bologna – Kindergarten #

12.05. IT Milan – Elyon Club #

13.05. IT San Dona Di Piave (Venice) – Revolver Club #

19.05. D Berlin – Astra Kulturhaus *

20.05. D Rostock – Mau Club *

21.05. D Hamburg – Knust *

04.06. D Wave Gotik Treffen, Leipzig

17.06. S Subkultfestivalen, Tröllhattan

19.08. F Goth Dark Wave Festival, Tilloloy Castle

