The 69 Eyes: präsentieren Lyric/Livevideo zu ihrer dritten Single „Black Orchid“

Die Veröffentlichung des neuen Albums zum 30-jährigen Bandjubiläum von The 69 Eyes rückt immer näher – am 13. September veröffentlichen Finnlands Dark Rockers ihr zwölftes Studioalbum namens West End und heute bekommt Ihr eine weitere Single auf die Ohren – die unheilvole Rockhymne Black Orchid!

„Dies ist der klassischste Gothic Rock Song auf dem Album“, erklärt Sänger Jyrki 69. „Das lyrische Ich in dem Track ist ein ähnlicher Abenteurer wie der Typ in Weiß aus dem Sisters of Mercy Video ‚Dominion‘. Er steht auf unabhängige Frauen. wildes Nachtleben und liest gern Edgar Allan Poe oder Hermann Hesse.

Das Lyricvideo wurde – wie alle unsere Clips von diesem Album – von dem Los Angeles Regisseur Vicente Cordero gefilmt und während der 69 EYES-Show im Regent Theater letzten Mai aufgenommen. Wednesday 13, DevilDriver’s Dez Fafara and Faster Pussycat’s Taime Downe can be seen at the backstage among the other usual suspects.“

Schaut hier in das Video zu Black Orchid rein:

The 69 Eyessind:

Jyrki 69 – Gesang

Bazie – Gitarre, Hintergrundgesang

Timo-Timo – Gitarre

Archzie – Bass, Hintergrundgesang

Jussi 69 – Schlagzeug

