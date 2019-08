Awake The Dreamer: starten Vorverkauf für „Damaged Souls“

Das schwedische Metal Quintett Awake The Dreamer startet heute den Vorverkauf ihres neuen Debütalbums, Damaged Souls, das am 20. September via Arising Empire erscheinen wird. Um dies gebührend zu feiern veröffentlicht die Band gleichzeitig auch ihre brandneue Single Atmosphere feat. Ryo Kinoshita (Cystal Lake)!

Bestellt euch Damaged Souls jetzt hier vor: https://AwakeTheDreamer.lnk.to/DamagedSouls

Schaut euch das Musikvideo zu Atmosphere hier an:

Kauft und/oder streamt den Song hier: https://AwakeTheDreamer.lnk.to/Atmosphere

Vor einigen Wochen hat die Band bereits ihre erste Single Your Mind veröffentlicht.

Schaut euch das Musikvideo zu Your Mind hier an:

Kauft und/oder streamt Your Mind hier: https://AwakeTheDreamer.lnk.to/YourMind

Kommentare

Kommentare