Kadavar: veröffentlichen episches Western-Video zu erster Single von »For The Dead Travel Fast«

Die Berliner Rock-Chefs Kadavar haben das offizielle Musik Video zum Song The Devil’s Master, dem Opening Track ihres ungeduldig erwarteten neuen Albums, For The Dead Travel Fast, veröffentlicht. Das Video im epischen Western-Look wurde auf Fuerteventura gedreht und zeigt neben den Mitgliedern der Band, Lupus, Tiger und Dragon, die Schauspielerin Lucie Aron.

Die Band kommentiert:

Lupus: „Fuerteventura war der perfekte Ort, um unseren kleinen Spaghetti Western zu drehen. Die Geschichte dreht sich darum, dass jeder jeden bekämpft: Halsabschneider, die sich nicht über den Weg trauen und in der Wüste überlegen müssen und von ihrem Feind, einem gewalttätigen Priester verfolgt, der eine junge Frau, die die Cowboys Gefühle begehren, als Sklavin hält. Am Ende gewinnt niemand…“

Tiger: „Der Song handelt von den schlimmsten Vorstellungen der Menschen, der der Anziehungskraft des Horrors und dem verführerischen Duft des Anrüchigen. So wie es nur allzumenschlich ist, sich seinen Ängsten ausgeliefert zu fühlen, so nachvollziehbar erscheint es, im Angesicht des Todes der Faszination des Bösen nachzugeben.“

Seht das Video zu The Devil’s Master hier:

Holt Euch/streamt den Song hier: http://nblast.de/KadavarTheDevilsMaster

For The Dead Travel Fast erscheint am 11. Oktober (ursprünglich für den 20. September geplant) über Nuclear Blast und kann ab hier sofort vorbestellt werden.

