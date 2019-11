The 69 Eyes: veröffentlichen Lyricvideo zu ‚The Last House On The Left (feat. Wednesday 13, Calico Cooper & Dani Filth)‘!

Die Helsinki Vampires THE 69 EYES haben jüngst pünktlich zu ihrem 30-jährigen Bandjubiläum ihr neues Album »West End« veröffentlicht, mit dem sie direkt auf Platz 1 der finnischen Albumcharts geschossen sind. Mit zahlreichen Shows, u.a. in Europa, im Terminkalender läutet die Band heute die Halloweensaison ein und und präsentiert in diesem Rahmen ein brandneues Video zum Track ‚The Last House On The Left (feat. Wednesday 13, Calico Cooper & Dani Filth)‘, das von Vicente Cordero produziert worden ist. Seht das Video hier: https://www.youtube.com/watch?v=0BG967jD8co

„HAPPY HALLOWEEN von THE 69 EYES! Hier kommt unser Geschenk für euch: Die ultimative neue Horror-Punk-Hymne ‚The Last House On The Left‘ mit monströser Besetzung: Wednesday 13, Calico Cooper & Dani Filth zusammen mit THE 69 EYES! Lang lebe Wes Craven und Halloween 24-7-365, Punks!“, kommentiert Jyrki 69.

»West End« ist als CD-Digipak inkl. einer Banddokumentation von Ville Lipiäinen auf Blu-ray ( Vorschau: https://www.youtube.com/watch?v=Y0gK1cpCRmQ), auf Vinyl oder als Download erhältlich. Holt es euch hier: http://nblast.de/The69EyesWestEnd

Holt euch in den Bandshops Vinyl-, CD-Digipak, T-Shirt- oder Hoodie-Bundles !

EU-Shop: http://store.69eyes.com

US-Shop: https://theoraclemanagementmerch.com/collections/the-69-eyes

Mehr zu »West End«:

’27 & Done‘ OFFIZIELLES VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=OLoqIdCMZCE

‚Cheyenna‘ OFFIZIELLES VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=r87nMDEs53M

‚Black Orchid‘ OFFIZIELLES VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=Fh3s7mC-8Z4

‚Two Horns Up [feat. Dani Filth]‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=n7etEF3sNyA

‚Burn Witch Burn‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=DDlwtQ5BRzA

»A Night With The Helsinki Vampires« – Meet & Greet-VIP-Tickets: https://the69eyes.veeps.com/

THE 69 EYES live:

01.11. FIN Helsinki – Tavastia *AUSVERKAUFT*

»West End Tour 2019«

w/ LACRIMAS PROFUNDERE

02.11. D Leipzig – Hellraiser *AUSVERKAUFT*

03.11. D Berlin – SO36

05.11. D Hamburg – Logo *AUSVERKAUFT*

06.11. D Köln – Essigfabrik

07.11. D Stuttgart – Wizemann Club

08.11. D München – Backstage (Halle)

09.11. CZ Prag – Meet Factory

11.11. PL Breslau – Stary Klasztor

12.11. H Budapest – Barba Negra

13.11. SK Bratislava – Atelier Babylon

14.11. A Wien – Chelsea

16.11. I Parma – Campus Music Industry

17.11. CH Pratteln – Z7

19.11. D Trier – Mergener Hof

20.11. F Paris – Backstage by the Mill

21.11. UK London – The Garage

23.11. D Oberhausen – Kulttempel *AUSVERKAUFT*

24.11. D Frankfurt – Zoom

20.12. FIN Turku – Logomo

21.12. FIN Hamina – Wanha Työski

2020:

17.01. FIN Lahti – Finlandia-klubi

18.01. FIN Hyvinkää – Hyvinkääsali

»Hell Has No Mercy 2020«

w/ WEDNESDAY 13, THE NOCTURNAL AFFAIR, THE CROWNED

24.01. USA Brooklyn, NY – Knitting Factory

25.01. USA Boston, MA – Brighton Music Hall

26.01. USA Syracuse, NY – The Westcott Theater

28.01. USA Flint, MI – The Machine Shop Concert Lounge

29.01. USA Chicago, IL – Reggies

30.01. USA Minneapolis, MN – Fine Line Music Cafe

31.01. USA Lincoln, NE – The Royal Grove

01.02. USA Denver, CO – The Oriental Theater

03.02. USA Seattle, WA – El Corazón

04.02. USA Portland, OR – Hawthorne Theatre

06.02. USA San Francisco, CA – Bottom of the Hill

07.02. USA West Hollywood, CA – Whisky a Go-Go

08.02. USA San Diego, CA – Brick By Brick

09.02. USA Mesa, AZ – Club Red

11.02. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N’ Grill

12.02. USA New Orleans, LA – Southport Hall

14.02. USA Orlando, FL – SoundBar.

15.02. USA Atlanta, GA – The Masquerade

16.02. USA Nashville, TN – The Basement East

17.02. USA Asheville, NC – The Orange Peel

19.02. USA Richmond, VA – The Canal Club

20.02. USA Pittsburgh, PA – Crafthouse Stage & Grill

21.02. USA Cleveland, OH – The Odeon

22.02. USA Reading, PA – Reverb

06.03. LV Riga – Melnā Piektdiena

07.03. LT Vilnius – Vakaris

08.03. BLR Minsk – Re:public

10.03. UA Lviv – FESTrepublic

11.03. UA Kiev – Atlas

13.03. RUS St.Petersburg – Zal

14.03. RUS Moscow – RED

15.03. RUS Yekaterinburg – Tucha

17.03. RUS Samara – Zvezda

w/ ROMANTHICA

03.04. E Madrid – Sala Shôko

04.04. E Barcelona – Salamandra

01.05. BR São Paulo – Tropical Butantã

—

THE 69 EYES sind:

Jyrki 69 | Gesang

Bazie | Gitarre, Hintergrundgesang

Timo-Timo | Gitarre

Archzie | Bass, Hintergrundgesang

Jussi 69 | Schlagzeug