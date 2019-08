The 69 Eyes: zeigen ‚Making Of‘-Trailer zu ihrem Musikvideo

Langsam beginnt der Himmel sich zu verdunkeln und es dauert nicht mehr lange, bis das Gothic-Highlight »West End« in den Regalen steht. Am 13. September veröffentlichen The 69 Eyes ihr neues Album – pünktlich zum 30-jährigen Jubiläum der Band. Gefüllt mit elf Uptempo Rockhymnen voller düsterer Memento Mori Momenten und schwarzem Humor bringt der neue Longplayer nicht nur den typischen Gothic Vibe der finnischen Dark Rocker mit sich, sondern bittet auch zahlreiche Gastsänger ans Mikro, wie Cradle Of Filth’s Dani Filth, Wednesday 13 und Beastö Blancö’s Calico Cooper.

Heute gewähren die Finnen einen Blick hinter die Kulissen des Drehs von ihrem Musikvideo’27 & Done‘, das sie im Frühling in Helsinki mit dem Regisseur Vicente Cordero gefilmt hatten – und wer genau hinschaut, entdeckt sogar ein kleines Preview für das kommende Video zu ‚Two Horns Up‚..: https://youtu.be/kwEkKE887kc

Sichert euch jetzt eine Kopie des Digipaks (das die CD sowie eine BluRay mit einer exklusiven Banddokumentation von Ville Lipiäinen enthält) oder einen Download der Scheibe über diesen Link:

http://nblast.de/The69EyesWestEnd

Fanbundles mit Vinyl / CD-Digipack / T-Shirt / Hoodie sind im Bandshop erhältlich:

EU store: http://store.69eyes.com

Solltet Ihr die letzten Singles verpasst haben, schaut hier vorbei:

’27 & Done‘: https://www.youtube.com/watch?v=OLoqIdCMZCE

‚Cheyenna‚: https://www.youtube.com/watch?v=r87nMDEs53M

‚Black Orchid‘: https://www.youtube.com/watch?v=Fh3s7mC-8Z4

Im November werden The 69 Eyes sich in den Bus schwingen und die deutsche Gothic Rock Institution Lacrimas Profundere als Support dabei haben auf ihrer West End Tour 2019. Seht den kompletten Tourplan der Band hier (Tickets zu den deutschen Shows gibt es in unserem Shop: https://www.nuclearblast.de/de/produkte/tickets/indoor/ticket/the-69-eyes-west-end-tour-2019.html )

14.09. FIN Radio Rock Cruise, Helsinki – Tallinn – Helsinki

20.09. FIN Viking Grace, Turku – Stockholm – Turku

25.09. FIN Tampere – Klubi

28.09. FIN Ähtäri – Club B 52

04.10. FIN Hämeenlinna – Aulanko Areena

05.10. FIN Mikkeli – Wilhelm Public House

10.10. FIN Kuopio – Henry’s Pub

11.10. FIN Joensuu – Ravintola Kerubi

12.10. FIN Kotka – Ravintola Leikari

25.10. FIN Jyväskylä – Lutakko

26.10. FIN Seinäjoki – Rytmikorjaamo

01.11. FIN Helsinki – Tavastia

The 69 Eyes – West End Tour 2019

mit Lacrimas Profundere

02.11. D Leipzig – Hellraiser

03.11. D Berlin – SO36

05.11. D Hamburg – Logo

06.11. D Cologne – Essigfabrik

07.11. D Stuttgart – Wizemann Club

08.11. D Munich – Backstage (Halle)

09.11. CZ Prague – Meet Factory

11.11. PL Wroclaw – Stary Klasztor

12.11. HU Budapest – Barba Negra

13.11. SK Bratislava – Atelier Babylon

14.11. AT Vienna – Chelsea

16.11. IT Parma – Campus Music Industry

17.11. CH Pratteln – Z7

19.11. D Trier – Mergener Hof

20.11. F Paris – Backstage by the Mill

21.11. UK London – The Garage

23.11. D Oberhausen – Kulttempel

24.11. D Frankfurt – Zoom

Im Jahr 2020 geht es für The 69 Eyes mit Vollgas weiter:

06.03. LVA Riga – Melna Piektdiena

07.03. LTU Vilnius – Vakaris

08.03. BLR Minsk – Republic

10.03. UKR Lviv – Festrepublic

11.03. UKR Kiev – Atlas

13.03. RUS St.Petersburg – Zal

14.03. RUS Moscow – RED

15.03. RUS Yekaterinburg – Tucha

17.03. RUS Samara – Zvezda

03.04. E Madrid – Sala Shôko *NEU*

04.04. E Barcelona – Salamandra *NEU*

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Gesang

Bazie – Gitarre, Hintergrundgesang

Timo-Timo – Gitarre

Archzie – Bass, Hintergrundgesang

Jussi 69 – Schlagzeug

Weitere Infos:

www.69eyes.com

www.facebook.com/the69eyes

www.instagram.com/the69eyesoffical

www.nuclearblast.de/the69eyes

Kommentare

