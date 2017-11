The Black Dahlia Murder: kündigen Vinylveröffentlichungen zu ‚Miasma‘ und ‚Nocturnal‘ für den 24. November an

The Black Dahlia Murder Haben soeben zwei Katalogtitel als Vinylveröffentlichungen für den 24. November angekündigt.

Zum ersten mal überhaupt wird dabei das zweite Album der Band, Miasma, in Europa erhältlich sein. Die Scheibe erscheint in vier Versionen: 180 g black vinyl / night-blue vinyl (ltd. 300) / multi-colored splatter vinyl (ltd. 200) / ultra-clear vinyl (ltd. 200)

Nocturnal erscheint als 10th anniversary Version und auch das Album wird in vier Versionen verfügbar sein: 180 g black vinyl / navy blue/ black marbled vinyl (ltd. 300) / blue with red circles split colored vinyl (ltd. 200) / Picture Disc (ltd. 300)

Ihr könnt eure Kopien jetzt vorbestellen, entweder unter bit.ly/2hXrtl5 (EMP) oder goo.gl/EorQ4B (ebay-store).

The Black Dahlia Murder haben kürzlich ihr neues Album Nightbringers via Metal Blade Records veröffentlicht. Musik, Videos und Bestellmöglichkeiten zu Nightbringers findet ihr unter metalblade.com/tbdm.

The Black Dahlia Murder Tourdaten:

w/ Cannibal Corpse, No Return (Feb. 9-25), In Arkadia (Feb. 27-Mar. 18)

Feb. 9 – Hannover, Germany – Musikzentrum

Feb. 10 – Copenhagen, Denmark – Vega

Feb. 11 – Gothenburg, Sweden – Sticky Fingers

Feb. 12 – Stockholm, Sweden – Klubben

Feb. 13 – Oslo, Norway – Parkteatret

Feb. 15 – Kolding, Denmark – Godset

Feb. 16 – Hamburg, Germany – Gruenspan

Feb. 17 – Geiselwind, Germany – Music Hall

Feb. 18 – Bochum, Germany – Matrix

Feb. 20 – Kassel, Germany – 130bpm

Feb. 21 – Prague, Czech Republic – Palac Aropolis

Feb. 22 – Bratislava, Slovakia – Majestic Music Club

Feb. 23 – Munich, Germany – Backstage

Feb. 24 – Magdeburg, Germany – Factory

Feb. 25 – Stuttgart, Germany – im Wizemann

Feb. 27 – Geneva, Switzerland – L’Usine

Feb. 28 – Milan, Italy – Live Club

Mar. 1 – Grenoble, France – Belle Electric

Mar. 2 – Toulouse, France – Le Metronum

Mar. 3 – Bilbao, Spain – Santana 27

Mar. 4 – Madrid, Spain – Penelope

Mar. 6 – Barcelona, Spain – Razzmatazz 2

Mar. 7 – St. Etienne, France – Le Fil

Mar. 8 – Caen, France – Cargo

Mar. 9 – Antwerp, Belgium – Trix

Mar. 10 – Cologne, Germany – Essigfabrik

Mar. 11 – Eindhoven, Netherlands – Dynamo

Mar. 13 – Norwich, UK – Waterfront

Mar. 14 – Manchester, UK – O2 Ritz

Mar. 15 – Glasgow, UK – O2 ABC

Mar. 16 – Bristol, UK – Bierkeller

Mar. 17 – Nottingham, UK – Rock City

Mar. 18 – London, UK – O2 Forum Kentish Town

Mar. 19 – Dublin, Ireland – Tivoli*

Mar. 20 – Limerick, Ireland – Dolan’s Warehouse*

Mar. 22 – Belfast, Ireland – Limelight 2*

*= no

