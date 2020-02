The Black Dahlia Murder: verkünden Details zum neuen Album ‚Verminous‘

Am 17. April werden The Black Dahlia Murder ihr neues Album Verminous via Metal Blade Records veröffentlichen. Eine Vorschau auf Verminous bietet euch jetzt der Titeltrack.

Auf metalblade.com/tbdm – kann das Album in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

– digipak-CD

– ltd digi-CD w/ bonus tracks (EU exclusive)

– cassette

– deluxe box set (slip-lid box, digi-CD w/ bonus tracks, purple marbled vinyl, 7″, poster flag, beanie, art prints (2) – limited to 1000 copies)

– RPG box set (hand-numbered box, digipak-CD, 24p campaign booklet, dice (7), Dungeon Master’s screen, maps (4), creature encounter cards (4), blank character sheets (5) – US exclusive – limited to 500 copies)

– moonstone gray vinyl (US exclusive – limited to 2500 copies)

– neon green vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

– glow-in-the-dark vinyl (US exclusive – limited to 500 copies)

– green w/ black splatter vinyl (US exclusive – limited to 600 copies)

– clear w/ black, green and white splatter vinyl (US exclusive – limited to 800 copies)

– clear vinyl (US exclusive – limited to 100 copies)

– liquid vinyl (US exclusive – limited to 50 copies)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– grey / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– white vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– pink vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– green w/ yellow splatter vinyl (EMP exclusive – limited to 200 copies)

– red / black marbled vinyl (Impericon exclusive – limited to 200 copies)

– clear vinyl (Impericon exclusive – limited to 200 copies)

– green / white split vinyl (EU webshop exclusive – limited to 100 copies)

* exclusive bundles with shirts and merch items, plus digital options are also available!

Verminous ist The Black Dahlia Murders bislang dynamischstes, mitreißendstes sowie emotionalste Werk, ohne dass die Band Kompromisse eingehen oder nur einen Bruchteil ihrer Heaviness aufgeben würde. „Ich denke, dies ist der größte Sprung, den wir je von einem Album zum nächsten gemacht haben. 2017 waren wir auf Nightbringers so kreativ wie selten zuvor, doch Verminous geht noch viel weiter“, sagt Sänger Trevor Strnad. „Es ist ein sehr facettenreiches, launenhaftes Album mit markanter Ausstrahlung. Wir haben mit neuen Sounds und Ideen experimentiert, ohne unsere zackige Handschrift zu verlieren. Es gibt viele Details zu entdecken, kleine Überraschungen in jedem Song, so dass alle zusammen ein lebendiges, atmendes Ganzes ergeben. Es ist die beste Musik, die diese Band jemals geschaffen hat, und wird als solche für sich alleinstehen.“

Während die Drums im Studio The Pipeyard in Plymouth in Michigan unter der Aufsicht von Ryan „Bart“ Williams, dem ehemaligen Bassisten der Band und langjährigen Aufnahmeexperten, eingespielt wurden, kam der Großteil des Materials in New Jersey in Gitarrist Brandon Ellis‘ Shred Light District in den Kasten. Den Mix übernahm Tue Madsen, das Mastering Alan Douches. Ellis produzierte Verminous gemeinsam mit seinen Mitmusikern, um mehr Kontrolle als früher über alle Abläufe zu haben. So konnten The Black Dahlia Murder sämtliche Kleinigkeiten ausfeilen, bevor sie die Tracks zu Madsen nach Dänemark schickten. „Zu sagen, wir seien pedantisch gewesen, wäre sogar noch untertrieben. Tue hat herausragende Arbeit geleistet. Seine Abmischung klingt organisch und klassisch, nicht zu glatt. Die Platte wirkt ‚old school‘ und authentisch, im Gegensatz zu vielen anderen heutzutage nicht übertrieben sauber und bis zum Gehtnichtmehr nachbearbeitet. Der Sound sollte Persönlichkeit ausstrahlen, und Tue half uns dabei, genau das zu erreichen. Danach hat Alan dem Ganzen beim Mastering einen genialen Feinschliff verliehen. Er verlieh ihm jenen Glanz, den man jetzt hört.“ Die einzigen weiteren Personen, mit denen die Gruppe arbeitete, waren Michael Ghelfi, der sich auf Soundscapes versteht und das Intro-Sample komponierte, um die ‚krankhafte‘ Grundstimmung vorzugeben, und Illustrator Juanjo Castellano, der das Cover anfertigte. „Es ist ein tolles und traditionelles Death-Metal-Artwork. Meiner Meinung zeigt es eine Kloake des Bösen unter der Erde, wo das Ungeziefer lebt. Schaut man genau hin, entdeckt man alle möglichen Nager, Insekten und anderes Getier. Juanjos Detailverliebtheit macht es unvergleichlich.“

The Black Dahlia Murder kehren im Sommer für die Festivalsaison nach Europa zurück, hier sind die bislang bestätigten Dates:

The Black Dahlia Murder Tourdaten:

June 21 – Hellfest – Clisson, France

July 7 – Rockmaraton – Dunaujvaros, Hungary

July 30 – Rockstadt Extreme Fest – Rasnov, Romania

Aug. 2 – Faine Misto Festival – Ternopil, Ukraine

Aug. 7 – Saarihelvetti Festival – Tampere, Finland

Aug. 9 – Bloodstock Open Air – Derbyshire, UK

Aug. 14 – Reload – Sulingen, Germany

More TBA

The Black Dahlia Murder online:

https://www.tbdmofficial.com

https://www.facebook.com/theblackdahliamurderofficial

https://twitter.com/bdmmetal

https://www.instagram.com/theblackdahliamurder_official