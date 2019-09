The Black Sorrows: am kommenden Donnerstag im Bordesholmer Albatros

Hallo zusammen,

nach dem Konzert ist vor dem Konzert und somit wartet am kommenden Donnerstag ein wahres Feuerwerk auf euch.

The Black Sorrows, angeführt von Musik Koryphäe Joe Camilleri, stehen seit Jahrzehnten an der Spitze der australischen Musik. Musikalisch sind sie Meister des Eklektischen, von Gospel bis Sweet Soul, von rohem Blues bis Country und wilden Rock ’n‘ Roll Freud-Fahrten. Die Band begeistert das Publikum weiterhin mit ihrer Musikalität und energiegeladenen Liveshows. Die Black Sorrows reisen im September/Oktober 2019 zu ihrer zweiten Tour nach Deutschland, um die Veröffentlichung von Live At The Palms auf Blue Rose Records zu unterstützen. Für Fans von Blues und Roots-Musik ist dies eine Band, die sie nicht verpassen sollten.

Joe Camilleri kam zu nationaler Prominenz als Frontmann der einflussreichen 70er R’n’B Gruppe Jo Jo Zep & The Falcons. Nach der Auflösung der Falcons gründete er The Black Sorrows mit mehreren unabhängigen Alben. Der große Erfolg kam mit dem Angebot eines weltweiten Plattenvertrags durch CBS/Sony. Unermüdlich machten The Black Sorrows zahlreiche Konzerttouren in Australien, spielten vor ausverkauften Sälen quer durch Europa, erzielten 18 ARIA Nominierungen sowie zwei ARIA Awards, gewannen zahlreiche Gold und Platin Schallplatten und verkauften weit über zwei Millionen Alben.

Als Leader von zwei der erfolgreichsten australischen Bands und mit einer musikalischen Karriere von über 50 Jahren wurde Joe 2007 in die ARIA Music Hall of Fame aufgenommen und vom Rolling Stone Australia mit dem Titel “Living Legend” ausgezeichnet. Joe hat fast 50 Alben in seiner Karriere veröffentlicht und diverse Künstler wie Elvis Costello und John Denver haben Versionen seiner Songs aufgenommen.

Tickets gibt’s für 15,- € zzgl. Gebühren unter www.albatros-bordesholm.de

Wir freuen uns auf euch!!!



Kolja Schwarten

Albatros-Steaks’n’Music Bordesholm

(04322) 752637

www.albatros-bordesholm.de

ein Unternehmen der Schwarten oHG Erlebnisgastronomie

Moorweg 70 – 24582 Bordesholm Beste Grüße aus Bordesholm(04322) 752637ein Unternehmen der Schwarten oHG ErlebnisgastronomieMoorweg 70 – 24582 Bordesholm

Kommentare

Kommentare