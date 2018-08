Die schwedische Folk-Rock-Band The Bland veröffentlichen ihr neues Album ‚Each Bend I Pass‚ am 28.09. endlich auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Grund genug für die Schweden auch auf Tour zu kommen. Was die schwedischen Medien ihr bestgehütetes Geheimnis nennen, wird nun der Welt enthüllt.

Als The Bland begannen auf Tournee zugehen, wurden ihre Shows direkt als eine musikalische Explosion und etwas Anderes, Neues, etwas Magisches beschrieben. Die Medien sind sogar so weit gegangen, dass sie behauptet haben, The Bland hat den schwedischen Musikmarkt mit einer ganz neuen Dimension an Liveshows beglückt.

Inmitten vom neu gefundenen Erfolg, gerade bei BMG unterschrieben und zum ersten Mal in ihrem Leben auf Tournee gegangen – sind Sänger Axel Öberg und Gitarrist Anon Torstensson in Italien fast in einem Fluss ertrunken. Nach diesem Vorfall auf der Tour, entschied sich The Bland, in ihre Scheune auf dem Land in Schweden zurückzukehren und eine Geschichte erzählen.

Das Album ‚Each Bend I Pass‚ handelt davon, wie sich ein die Heimat der Kindheit in die Neon-Infernos der großen Städte verwandelt. Die trennenden Straßen. Gefühle werden zu Explosionen. Freunde werden zu Liebhabern und Liebhabern zu Mördern.

Dieses Album erscheint anlässlich der Tour am 28.09.2018 auch in Deutschland.

Verpasst nicht The Bland mit ihrem Album “Each Bend I Pass” auf Tour in Deutschland, Österreich und Italien. Hier sind die Daten:

04/10 DE Kiel, Hansa48

05/10 DE Bremen, Lagerhaus

06/10 DE Bremerhaven, Pferdestall

07/10 DE Köln, Kulturcafé Lichtung

08/10 DE Harpstedt, Liberty’s

10/10 DE Stuttgart, Café Galao

11/10 DE Augsburg, Die Metzgerei

12/10 AT Graz, Wakuum

13/10 DE Hof, Halunkenburg

14/10 DE Würzburg, Club L

16/10 DE Hannover, Café Glocksee

17/10 DE Hamburg, Monkeys Music Club

18/10 DE Berlin, Dunckerclub

19/10 DE Weißwasser, Hafenstube

20/10 DE Dresden, Katy’s Garage

13/12 DE Bremen Vegesack, Horizont

14/12 DE Sandhatten, Alte Post

15/12 DE Berlin, Cassiopeia

Kommentare

Kommentare