The Crown: veröffentlichen Video zur neuen Single „We Drift On“

Am 12. März werden The Crown ihr neues Album Royal Destroyer via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen weiteren Eindruck von Royal Destroyer könnt ihr durch das Video zur neuen Single We Drift On (Regie: Christoffer Tönnäng und Oskar Norberger) gewinnen, welches sich hier befindet:

Gitarist Marko Tervonen meint dazu: „Ich denke, dass die Leute nach 30 Jahren wissen, dass wir ziemlich brutale Musik spielen können. Aber wir schalten auch gerne mal einen Gang zurück und erkunden andere Bereiche. Ich schätze, im Jahr 2021 ist es ziemlich schwierig, die Leute mit einem brutalen Song zu ‚überraschen‘, also hoffen wir, dass wir sie mit diesem etwas sanfteren Stück überraschen können. Ich wage es sogar, das Wort ‚Ballade‘ zu benutzen, ihr dürft jetzt Angst haben! Nun denn, lehnt euch zurück, lasst euch treiben und genießt.“

Das Video zur ersten Single Motordeath (Regie: Christoffer Tönnäng) könnt ihr unter nachstehendem Link anchecken: metalblade.com/thecrown – das Album selbst könnt ihr dort in den folgenden Formaten vorbestellen:

– jewelcase-CD

– ltd. digipak-2CD (incl. ‚Deathrace 13‘ bonus disc w/ 13 tracks)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– midnight blue marbled vinyl (EU exclusive – limited to 400 copies)

– red-hot orange marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– golden clear w/ blue and white splatter spot vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– clear w/ gold splatter vinyl (Kings Road exclusive – limited to 100 copies)

– viole(n)t blue marbled vinyl (US exclusive)

The Crown sind nicht erst jetzt, nachdem sie 2020 ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert haben, eine der beständigsten Kapazitäten im Death Metal. 2021 legen sie ihre eigene Messlatte mit Royal Destroyer noch höher an, denn das Album setzt einen neuen Standard fürs gesamte Genre. „Es ist unsere zehnte Platte, also gehören wir jetzt quasi zum Big Boys Club“, frotzelt Bassist Magnus Olsfelt. „Ich denke, es markiert in gewisser Weise unsere ‚Krönung‘ und fasst unseren Sound über alle Alben hinweg auf einem einzelnen Werk zusammen. Es hat alles – das Death-Metal-Zeug der frühen 1990er und die eindringlichen Melodien, aber auch Thrash, Punk und Grind, Heavy Metal sowie eher epische und doomige Elemente.“

Mit Cobra Speed Venom (2018) (Review hier) erreichte die Gruppe wieder das gleiche Level wie mit dem bahnbrechenden Crowned In Terror (2002) und war rasch bereit, einen Nachfolger zu schreiben. „Unsere eigene Vorgabe war zweifelsohne hoch, aber so etwas ist eher inspirierend als entmutigend. Wir haben eine sehr gute Stimmung in der Band, also wissen wir, dass wir in der Lage sind, großartige Musik zu schaffen, wenn wir alle nur unser Herz dafür einsetzen und hart arbeiten.“ Zuversichtlich schickten sich The Crown an, eine Fortsetzung von Cobra Speed Venom zu komponieren, was in ihrem Fall „mehr von allem“ bedeutete.

Als es an der Zeit war, die Platte aufzunehmen, tat sich die Band mit dem legendären Produzenten Fredrik Nordström im Studio Fredman in Göteborg zusammen. „Wir gingen an unsere Grenzen und versuchen wirklich, alles so gut wie möglich zu machen, damit jedes Lied sein volles Potenzial entfaltet. Man kann so etwas nicht halbherzig machen, das ist nur Zeitverschwendung für alle; dann kannst du genauso gut aufhören, und ich glaube sowieso nicht, dass sich irgendjemand – schon gar nicht wir uns selbst – so leicht zum Narren halten lässt. Dieser Prozess erfordert immer, dass man sich persönlich einbringt und zugleich als Band weiterentwickelt.“ Olsfelt erklärt, dass die Leute das Album selbst hören müssen, um es genau beschreiben zu können, und findet, dass die Gruppe etwas erreicht hat, was ein „kontinuierliches Ganzes“ ergibt, aber auch Vielfalt bietet. Es gibt zudem einige Überraschungen für The Crowns Fans: „Wir haben einige der intensivsten Sachen aller Zeiten zustande gebracht, darunter eine etwa nur knapp eine Minute dauernde Nummer und sogar eine Ballade!“

Royal Destroyer Tracklist:

1. Baptized In Violence

2. Let The Hammering Begin!

3. Motordeath

4. Ultra Faust

5. Glorious Hades

6. Full Metal Justice

7. Scandinavian Satan

8. Devoid Of Light

9. We Drift On

10. Beyond The Frail

The Crown Line-Up:

Johan Lindstrand – Vocals

Magnus Olsfelt – Bass

Marko Tervonen – Guitar

Robin Sörqvist – Lead Guitar And Backing Vocals

Henrik Axelsson – Drums

Quelle: Metal Blade Records