The Dead Daisies: wichtige Information für die laufende Tour

Mitteilung aus dem Bandcamp:

„Leider müssen wir bekannt geben, dass Glenn Hughes positiv auf das gefürchtete Virus getestet wurde und die Tour verlassen musste. Es geht ihm gut und wir wünschen ihm eine schnelle Genesung. ❤️❤️

Getreu dem Motto von The Dead Daisies „The Show Must Go On“ 🏋️♂️🚀⚡️ Machen wir weiter mit Yogi am Bass und Dino Jelusick (Whitesnake) am Gesang für die restlichen Shows 🚀🚀.

Wir wissen, dass einige von euch kommen, um Glenn zu sehen, aber wir hoffen, dass ihr trotzdem kommt, mit uns rockt und eine tolle Zeit habt 🤘🤘 Zu viele Bands machen es sich leicht, wenn sie einfach absagen, aber wir sind entschlossen, weiter für euch zu spielen … Regen, Hagel, Hitze oder Virus 🏋️♂️🏋️♂️

Falls ihr es euch doch entgehen lassen wollt, sind wir gerade dabei, mit den Veranstaltern zu sprechen, um eine Lösung zu finden … wir halten euch auf dem Laufenden.

Wir freuen uns darauf, euch bei den verbleibenden Shows zu sehen.

26.07. FR-Vienne – Theatre Antique (special guest for Judas Priest)

27.07. CH-Pratteln – Z7

28.07. DE-Karlsruhe – Substage

30.07. DE-Halle (Saale) – Peißnitzinsel (special guest for Judas Priest)

31.07. DE-Oberhausen – Rudolf Weber Arena (special guest for Judas Priest)

02.08. DE-Bamberg – Brose Arena (special guest for Judas Priest)

05.08. SE-Knislinge – Time To Rock Festival“

The Dead Daisies hatten am Wochenende erst ihr neues Album Radiance angekündigt: