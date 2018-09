The Devil’s Trade: Stellen Atmosphärisches Video für Neue Single „Your Own Hell“ vor!

„Begleitet von elektrischer bzw. akustischer Gitarre setzt der ungarische Musiker und Sänger ganz auf seine tiefe, rauh-melancholische Stimme. Makó verbindet dabei Rock und tradionelle ungarische Folklore, unüberhörbar auf „What Happened To The Little Blind Crow“ sind auch seine Wurzeln als Doom- und Stonersänger.“ – Burnyourears.de

Vier Jahr brauchte The Devil’s Trade alias Dávid Makó, um seinem Debütalbum Those Miles We Walked Alone ein neues Album folgen zu lassen: What Happened To The Little Blind Crow wird Ende September bei Golden Antenna Records erscheinen und gehört sicher zu den intensivsten, eindringlichsten Alben des Jahres.

Begleitet von elektrisch verstärkter oder akustischer Gitarre setzt der ungarische Musiker und Sänger ganz auf seine tiefe, rauh-melancholische Stimme, die unter anderem an Mark Lanegan erinnert.

