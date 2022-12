The Elephant Man – Sinners

Mit Sinners liegt uns das erste Album der neuen Gruppe The Elephant Man vor. Veröffentlicht wurden die zehn Nummern bereits im Oktober. Technisch saugen die Musiker neben den Rockelementen viele elektronische Beats auf. Der Alternative Rock gleitet daher recht freizügig durch alle Gefilde, die dieses Genre als Nachbarn nennen kann. Ohne einen festen Bodenanker servieren sie die fast 60 Minuten über Arto Music und versuchen schnell, möglichst viele offenen Ohren zu treffen. Old School springen Sänger Maximilian, TMY und Robsie an den beiden Gitarren sowie Bassist Ivan und Halle am Schlagzeug in die Siebziger zurück. Man kann daher ganz frech vom Old Dark Wave und frischerem Alternative Rock sprechen. Man merkt die Handschrift der Vergangenheit bei Songs wie bei My Friend. Schlecht stellen es The Elephant Man nicht an, mit Maximilian haben sie dafür auch genau das richtige Sprachrohr gefunden. Human von Rag’n’Bone Man kann man ebenfalls ohne Probleme anbieten. Mystisch, düster und mit einem feinen amerikanischen Einschlag machen The Elephant Man vieles gut, nur schaffen sie es nicht, den Hebel ganz umzulegen. Heute nennt man so was unterm Radar fliegen und genau dahin kann man die Musiker schieben. Mit Sinners wollte man Mauern einreißen, schlussendlich dient die Produktion jedoch nur dazu, um vorsichtig Türen aufzustoßen. Potenzial sehe ich persönlich im Filmsoundtrack Bereich, wofür The Elephant Man sicherlich mal gebucht werden könnten. Wie beim Artwork brauchen die Protagonisten aber nicht den Kopf in den Wüstensand stecken. Einmal ausgeschüttelt dürfte es schnell nach oben gehen, wenn sie sich trauen, loszulassen und mehr auf ihre Stärken hören. Der Weg offenbart gerade mehrere Abzweiger, die genommen werden können. Welcher Weg der Richtige sein könnte, muss nur selber entschieden werden. Das Debüt Sinners fällt jedenfalls für meinen Geschmack zu artig aus.

