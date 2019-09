The Heisenberg Dilemma: Die Koblenzer Alternativ/Progressive Metaler veröffentlichen ein Video zum Song „I Am The Knife“

Die Koblenzer Alternativ/Progressive Metaler von The Heisenberg Dilemma veröffentlichen ein Video zum Song I Am The Knife!

Scharf kommt das Messer daher. Scharf kommt auch der Song I Am The Knife daher, noch schärfer kommt das Video zu I Am The Knife daher.

The Heisenberg Dilemma schaffen es in Form eines Short Horror Movies den Song I Am The Knife passend zu visualisieren.

Den Song I Am The Knife findet ihr auf dem Album Fear The Unknown (hier geht es zum Review).

Die Idee zum Video stammt von Sänger André Küppers. Für Regie und Realisation zeigt sich Fabian Jacobs von CombiFilms verantwortlich.

The Heisenberg Dilemma sind:

Gesang – André Küppers

Gitarre, Hintergrundgesang – Stephan Meeß

Bass – Georg Geber

Schlagzeug – Alexander Jungblut

Kommentare

Kommentare