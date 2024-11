The Hellacopters: enthüllen Cover und Veröffentlichungsdatum für ihr neues Studioalbum „Overdriver“

Die schwedischen High-Energy-Rock’n’Roll-Pioniere The Hellacopters haben das Cover und das Veröffentlichungsdatum ihres brandneuen Studioalbums Overdriver enthüllt, das am 31. Januar 2025 über Nuclear Blast Records das Licht der Welt erblicken wird.

Weniger als drei Jahre nach ihrem triumphalen, chartstürmenden Comeback-Album Eyes Of Oblivion meldet sich Schwedens beständigste Rockband mit einem weiteren Knaller-Album zurück. Overdriver wurde im Strawberry Studio & The Honk Palace aufgenommen und ist das erste Hellacopters Album, das komplett von Nicke Andersson produziert wurde. Wie man es von einem Hellacopters-Album erwarten kann, ist es randvoll mit röhrenden Gitarren und erderschütternden Grooves, fausthochreißender Energie und hymnischen Refrains, wobei die Vielfalt größer ist als je zuvor. Das auffällige Cover für The Hellacopters wurde von dem deutschen Illustrator Max Löffler gestaltet. Weitere Infos zur Vorbestellung und Tracklist folgen in Kürze!

Und da The Hellacopters im Jahr 2025 ihr 30-jähriges Bestehen feiern, könnten sie noch ein paar Tricks in petto haben, um euch Jungs und Mädels bei der Stange zu halten, also haltet die Augen offen!

Über die Hellacopters:

Die schwedische High-Energy-Rock’n’Roll-Band The Hellacopters veröffentlichte ihr achtes Studioalbum Eyes Of Oblivion am 1. April 2022. Es war das erste Album seit der Veröffentlichung ihres vorläufigen Abschiedsalbums Head Off im Jahr 2008, das von Nuclear Blast Records im Oktober 2024 neu aufgelegt wurde. Eyes Of Oblivion wurde von Fans und Medien gleichermaßen gefeiert. Es erreichte Platz 1 der schwedischen Charts, Platz 3 in Deutschland und Platz 6 in Finnland. Die Band feierte eine triumphale Rückkehr, die in einer Show mit den mächtigen Iron Maiden in Göteborg im Juli 2022 gipfelte, und spielte neben ihren eigenen Shows auch im Juni 2023 mit Ghost in Deutschland. Am 16. Februar 2024 veröffentlichten The Hellacopters nicht nur eine, sondern gleich zwei atemberaubende Versionen ihres klassischen Grande Rock-Albums, das ursprünglich 1999 erschien. Grande Rock Revisited enthält eine neu gemasterte Originalversion und eine neu abgemischte und teilweise neu aufgenommene Version, die zeigt, wie das Album in einem Paralleluniversum hätte klingen können, als Gitarrist Dregen noch in der Band war. Nachdem die Gruppe den Rock wieder groß gemacht hatte, widmete sie sich neuem Material und brachte im Mai 2024 die phänomenale Single Stay With You als limitierte 7-inch über Lightning Records heraus.