The Hirsch Effekt: veröffentlichen neue Single zum Song „Torka“

The Hirsch Effekt veröffentlichen mit Torka heute die dritte Single aus ihrem neuen Studioalbum Kollaps, welches am 08.05.2020 erscheint. Kollaps, das inzwischen fünfte Album der Band, begegnet dem alltäglichen Wahnsinn mit raffinierten Kontrapunkten und aberwitzigen Textzeilen. Mit dem aktuellen Konzeptalbum, versetzt sich die Band noch stärker in die Rolle von anderen gesellschaftlichen Akteuren, um die Aspekte ihrer Agenda zu reflektieren: Aus Perspektive der „Fridays for Future“ – Bewegung wird die Auseinandersetzung mit dem systematischen Kollaps musikalisch anmutig untermalt oder bizarr nachgezeichnet – auch um unsinnige Gegensprecher stroboskopartig zu zersetzen.

Torka, ist nach den Singles Noja und Bilen, der dritte musikalische Vorbote des neuen Albums und ab sofort überall als Stream und Download verfügbar.

Seht das Video zu TORKA hier:

The Hirsch Effekt über die Single:

„Torka ist eine weitere Nummer, die von Ilja im Alleingang geschrieben wurde. Bis auf das Schlagzeug und eine kurze Gitarrendopplung wurden alle Instrumente von Ilja eingespielt. Der Ursprung des Songs liegt im Loop der Industrial-artigen Elektro-Bass-Figur, die im Intro ertönt und später von der Bassgitarre und noch später von den Gitarren als Riff aufgegriffen wird und von der gesamten Band unisono interpretiert wird. Der Song endet mit der Reprise des Interludes moment, nur dieses Mal im Band- anstatt einem Streicherarrangement. Der Text des Songs bildet zusammen mit dem des Songs Kollaps eine Geschichte, die auf der Osterinsel angesiedelt sein könnte und auf den Untergang vergangener Kulturen anspielt. Torka gehört zu den melancholischeren Songs auf dem Album.“