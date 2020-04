The Metafiction Cabaret: veröffentlichen 17-minütigen Kurzfilm

The Metafiction Cabaret veröffentlichen Konzert-Kurzfilm über Musik und Kunst in Zeiten von Corona. Fans tanzen mit den Musikern den Untergang.

Viele Fans sind dem Aufruf der Punk-Cabaret Band gefolgt und haben Videos eingeschickt, in denen sie in der Isolation zum Metafiction Hit Nummer 1 The Economist den „Yuppie Yuppie Juhuu“-Refrain mittanzen. Das große Finale des ca. 17-minütigen Kurzfilms.

Die beiden Frontleute Johanna Malchow und Marc C. Behrens finden, getrennt voneinander, über die Musik und das Internet zueinander und schließlich zu ihren Fans.

Gemeinschaft trotz Social Distancing.

Zusammen sind wir bunt.

Auch ohne Livekonzerte.

Die kreativen Dauerbrenner von The Metafiction Cabaret nutzen die Zeit ohne Konzerte und Theaterproben, um Neues zu schaffen und die Verbindung zu Fans und Freunden zu vertiefen. Gemeinsam mit anderen Künstlern haben sie mit The Show Must Go On einen eigenen Streaming-Channel geschaffen, neue Songs sind in Arbeit und auch am nächsten großen Musiktheater wird schon fleißig gefeilt.

Unterstützung finden sie von ihrer Community bei Steady. Einer Crowdfunding-Plattform, auf der Fans gegen Download-Links von Musik und Videos monatlich einen kleinen Betrag für ihre Lieblingskünstler zur Verfügung stellen: https://steadyhq.com/de/themetafictioncabaret

Premiere gefeiert hat der Konzert-Film beim STrEAMBALL. Einem virtuellen Festival der Band Feline&Strange, an dem auch andere Größen der Cabaret und Steampunk Szene wie Birdeatsbaby oder Frenchy And The Punk beteiligt waren.

Videobeitrag zum Teilen auf Facebook: https://www.facebook.com/768266156532273/posts/4264698970222290/?vh=e&d=n

The Metafiction Cabaret Links:

www.facebook.com/themetafictioncabaret/

https://open.spotify.com/artist/4ctbL62tB8N7f6HshxTWEL?si=J3i6CL3LRD6jn8pvr1Pq1w

www.the-metafiction-cabaret.com/