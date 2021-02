The Mighty One: Kauzige Mitmach-Aktion als Valentinsgeschenk

Zum diesjährigen Valentinstag unter Pandemiebedingungen haben sich die Hardrocker von The Mighty One einen knappen Monat vor dem Release ihres Albums Torch Of Rock’n’Roll (VÖ: 26.03.2021) etwas außergewöhnliches für ihre Fans ausgedacht: Auf der Facebook-Seite der Band können die sich aktuell ein einzigartiges Valentinstagsgeschenk sichern. Mastermind Tim Steinruck hat den Song Valentine’s Vaccine komponiert und wird ihn per Videocall mit einem glücklichen Gewinner für einen ganz besonderen Menschen performen.

Dein Duschgesang ist legendär, du hast aber noch kein Geschenk parat? Hier geht es direkt zur Aktion.

Quelle: CMM GmbH