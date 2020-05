The New Madness: neue Single „Thru Hard Times“ aus dem für November geplanten Album

Heute erscheint mit Thru Hard Times eine weitere Single der multikulturellen Band The New Madness.

Obwohl die Band derzeit in Berlin lebt, rekrutiert sie sich aus Musikern mit vier verschiedenen Nationalitäten (Dänemark, Deutschland, Frankreich und Kanada). Der eigentliche Plan ein erstes Video für das im November erscheinende Album in Dänemark zu drehen, scheiterte an den derzeitigen Bedingungen, kurzerhand entwarf man die Idee für ein Lockdown Video per Laptop.

Musikalisch darf man feinsten Alternative Garage Rock erwarten. Unbeabsichtigterweise bekam der Titel durch die aktuellen Begebenheiten nochmals einen sehr zeitgemäßen Touch.

Line-Up:

Simeon Loth – Guitar, backing vocal

Alex Cumming – Drums

Elie Granger – Moog

Bjarke Sørensen – Vocals, guitar

https://www.facebook.com/thenewmadness/