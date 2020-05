Way Of Darkness 2020: Naglfar komplettieren das Line-Up

Es ist so weit – wir rücken euch mit der letzten Band des 2020er Way Of Darkness zu Leibe. Naglfar kommen aus dem schönen sowie einsamen Norden Schwedens und haben all das Schöne, Triste und Kalte ihrer heimatlichen Region in ihre Kompositionen einfließen lassen – Blackened Death Metal vom Feinsten bieten die Herren, die Anfang Mai ihren neuen Longplayer Cerecloth auf die Menschheit loslassen werden. Freut euch schon mal auf eine hitlastige Setlist und herrlich düstere Klangwelten aus einer Welt fernab des Mainstreams und anbiedernder Images – Attacke!

Somit könnt ihr euch auf die folgenden Bands freuen:

Aborted, Agrypnie, Baest, Bodyfarm, Cut Up, Dark Fortress, Destruction, Disbelief, Endseeker, Fateful Finality, Gutalax, Hellburst, Lik, Massacre, Naglfar, Slaegt, Stillbirth, Tankard, The Spirit, Undergang und Vulture

Das Way Of Darkness 2020 findet am ersten Oktoberwochenende in der Stadthalle Lichtenfels statt. Weitere Informationen findet ihr auf den folgenden Seiten:

https://www.facebook.com/Wayofdarknessfestival/

http://wayofdarkness.de