The Night Flight Orchestra: begrüßen den Sommer mit ihrer neuen Single „Burn For Me“

Schwedens charismatischste Flugzeugcrew schüttelt wieder einmal den Glitzer ab, um mit einer fantastische Hymne die süßen Sommergefühle zu begrüßen. Genießt noch süßere Cocktails in der Sonne und schwingt zu Burn For Me vom The Night Flight Orchestra Eure Hüften. Zu diesem fantastischen Gute-Laune-Song serviert die Band auch ein Video, das Euch ein breites Lächeln ins Gesicht zaubern wird:

Die Band kommentiert: „Burn For Me ist ein Song über den ersten Sommertag. Und den Fakt, dass dieser besondere Tag auch der letzte sein kann. Ein Motown-Beat, gefiltert durch die blutunterlaufenen Augen der melancholischen Schweden, eine sanfte Erinnerung daran, dass man, wann immer man eine Ahnung von einem Gefühl verspürt, das in Feuer ausbrechen könnte, einfach nachgeben und sich verbrennen lassen sollte. Geführt von Stimmen und weggezaubert von Dämonen, freuen sich The Night Flight Orchestra, Euch den Soundtrack zu den Leidenschaften und dem Herzschmerz dieses Sommers zu liefern. Verlieren wir uns in der Ewigkeit des Jetzt.“

Hört Euch auch White Jeans vom The Night Flight Orchestra an:

The Night Flight Orchestra haben ihr Album Aeromantic im Februar 2020 via Nuclear Blast Records veröffentlicht. Das hochgelobte Meisterwerk enthält auch die Single Divinyls und Transmissions und schaffte es in den deutschen Albumcharts bis auf Platz 13.

The Night Flight Orchestra sind:

Björn Strid – Lead- und Backgroundgesang

David Andersson – Gitarre

Sharlee D’Angelo – Bassgitarre

Sebastian Forslund – Gitarre, Percussion

Jonas Källsbäck – Schlagzeug

John Manhattan Lönnmyr – Keyboard

Anna Brygård – Backgroundgesang

AnnaMia Bonde – Backgroundgesang

