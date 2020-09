The Night Flight Orchestra: veröffentlichen neue Single „Impossibile“

Sich an den letzten warmen Sonnenstrahlen des späten Septembers erfreuend, schenken The Night Flight Orchestra euch heute eine Spätsommerhymne, um die Leichtigkeit und Lebensfreude der Jahreszeit musikalisch zu verlängern. Hört euch das neuste Meisterwerk der schwedischen Classic Rock First Class an und findet das Video zu Impossibile hier:

Hört euch den Song hier an:

http://nblast.de/TNFO-Impossibile

Die Band dazu:

„Manche Bands tendieren dazu, mit dem Ende des Sommers und dem Herannahen der Dunkelheit, schwermütig zu werden. Aber nicht so The Night Flight Orchestra. Stattdessen entscheiden sie sich dafür, die Sommer, die waren, ebenso wie all die Sommer, die nie wieder kommen werden, doch für immer bei dir bleiben zu feiern, wie ein kleiner Spritzer Champagner, der dein kaltes Herz wieder auftauen lässt.

Impossibile ist ein Song für all die hoffnungslosen Romantiker, die ihren Erinnerungen an ausgelassene Sommereskapaden nachhängen – darauf hoffend, dass diese ihnen helfen, durch den nahenden Winter zu kommen.

Wir danken Bonnie Jean für ihren wundervollen Tanz am Strand Kaliforniens, ebenso wie unbekannten Menschen aus Südkorea, die während unseren Shows in Deutschland gefilmt haben. Sebastian Forslund hat all das zusammengefügt und daraus ein großartiges Video gemacht.

Die ‚B-Seite‘ ist ein Cover von Reach Out von Cheap Trick und alles außer den Lead Vocals und dem Schlagzeug wurde auf Tour aufgenommen, im Tourbus oder in Backstageräumen in ganz Europa – ehe wir nach Hause kehren mussten, da die Grenzen schlossen.

Doch dies ist unser Liebesbeweis von uns, The Night Flight Orchestra, an euch, in der Hoffnung, dass wir es alle gemeinsam durch den kommenden Winter schaffen.“