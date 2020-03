The Night Flight Orchestra: veröffentlichen offizielles Musikvideo zur dritten Single ‚Taurus‘

Es ist endlich Zeit, abzuheben! Heute veröffentlichen The Night Flight Orchestra ihr neues Album Aeromantic via Nuclear Blast!

Bestellt Aeromantic jetzt in verschiedenen Formaten hier: https://nblast.de/TNFO-Aeromantic

Gitarrist David Andersson dazu:

„‚Aeromantic‘ ist das fünfte Album von THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA, oder – wie wir gerne dazu sagen – der fünfte Teil der niemals endenden THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA Saga. Dieses Mal haben unsere Helden sich dazu entschlossen, wieder auf die Erde zurückzukehren oder zumindest 10.000 Fuß über der Erde, mit einer ungeplanten Bruchlandung in den Straßen im düsteren Teil einer Stadt, wo Menschen mit zerbrochenen Herzen sich selbst betäuben und versuchen, ihre Sorgen wegzutrinken. ‚Aeromantic‘ ist eine Straßenoper darüber, dass jeder einen Ausweg aus der Realität finden kann, egal wie mies sein Alltag ist, und sich selbst neu erfinden kann, jemand neuen und aufregenden. Und sich vielleicht eines Tages in einer THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA Show wiederfinden kann, wo die Männer besser aussehender sind, die Frauen stärker und der Champagner spritziger.

‚Aeromantic‘ ist vermutlich unser vielfältigstes und vollkommenstes Album bisher und wir sind mit jedem Teil dieses Albums im wahrsten Sinne des Wortes weiter gegangen. Wenn ihr uns zuvor gemocht habt, werdet ihr uns jetzt lieben, denn das hier ist mehr Dramatik, mehr griffige Refrains, mehr temperamentvolle Grooves, mehr bombastische Power Gitarren, grandiose Gesangsleistungen, neue Power Balladen und Geigensoli.

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA übernimmt keine Haftung dafür, wenn das Anhören dieses Albums Ihr Leben verändert.“

Zur Feier des Tages veröffentlichen die schwedischen Classic Rock Heroen heute ein neues Musikvideo für ihre aktuelle Single Taurus. Schaut euch das Musikvideo hier an:

Die Band über die neue Single:

„Taurus wird von der Venus bestimmt. Das Erdzeichen ist einerseits das sinnlichste aller Sternzeichen, andererseits auch das beständigste und loyalste. Sind wir nicht alle von Zeit zu Zeit ‚Taurus‘: Vergeblich darauf wartend, dass jemand endlich in uns sieht, was wir wirklich sind, doch zugleich wissend, dass, wenn wir uns selbst öffnen und es wagen, loyal und vertrauensvoll zu sein, wir wieder und wieder betrogen werden.

‚Taurus‘ handelt davon, dass wir uns von diesen vorgefassten Vorstellungen lösen, denn egal, wer du bist, da draußen wartet immer jemand besseres für dich, das nur auf deine Ankunft als Teil seines oder ihres Universums wartet.“

Erneut wurde das Musikvideo von René U Valdes gefilmt und produziert, Ella Snellman tritt als Tänzerin extraordinaire auf.

Hört euch Taurus und weitere neue Tracks in der NB New Releases Playlists an:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Aeromantic – Tracklist:

01. Servants Of The Air

02. Divinyls

03. If Tonight Is Our Only Chance

04. This Boy’s Last Summer

05. Curves

06. Transmissions

07. Aeromantic

08. Golden Swansdown

09. Taurus

10. Carmencita Seven

11. Sister Mercurial

12. Dead Of Winter

Auf Aeromantic sind einige besondere Gastmusiker vertreten:

Rachel Hall – außerordentliche Geige, Flüstern und Klatschen

John Lönnmyr – überirdisches Keyboardspiel

Aeromantic wurde in den Nordic Sound Labs Studios, Skara, Sweden, von The Night Flight Orchestra, assistiert von Thomas Plec Johansson, aufgenommen und produziert, gemixt von Sebastian Forslund im Studio Valborg. Thomas Plec Johansson übernahm das Mastering in den Panic Room Studios. Weitere Aufnahmen fanden in den Speedstrid Studios, Rymdberg Studios und dem Studio Valborg statt.

Mehr zu Aeromantic:

Cabine Pressure Drops (ALBUM TEASER): https://www.youtube.com/watch?v=FRYk8wilx54

Divinyls (OFFICIAL MUSIC VIDEO):

Transmissions (OFFICIAL MUSIC VIDEO): https://www.youtube.com/watch?v=UkLkE4FiFpc

Aeromantic Part 1 – Check In (ALBUM TRAILER): https://youtu.be/THpLePwe7NQ

Aeromantic Part 2 – Meet The Cabin Crew (ALBUM TRAILER): https://youtu.be/tsHdDVgmNN8

Aeromantic Part 3 – Flight Preparations (ALBUM TRAILER): https://youtu.be/_9MN8iD-ppM

Aeromantic Part 4 – Take Off (ALBUM TRAILER): https://youtu.be/TbaoC2JyDXo

Aeromantic Part 5 – Arrival (ALBUM TRAILER): https://youtu.be/-pG92u650YQ

Media Quote Trailer: https://youtu.be/5lDNM-exBFQ

The Aeromantic Experience

w/ One Desire

06.03. UK London – Islington Assembly Hall

07.03. D Bochum – Matrix

08.03. F Paris – La Machine du Moulin Rouge

09.03. F Toulouse – Le Metronum

10.03. E Madrid – Mon

11.03. E Barcelona – Salamandra

12.03. F Lyon – CCO Villeurbanne

13.03. CH Buchs (SG) – Krempel

14.03. CH Pratteln – Z7

15.03. I Milan – Legend Club

16.03. D Aschaffenburg – Colos-Saal

17.03. D Hanover – MusikZentrum

18.03. NL Nijmegen – Doornroosje

19.03. D Hamburg – Markthalle

20.03. D Munich – Backstage (Werk)

21.03. A Vienna – Szene

22.03. H Budapest – Dürer Kert

24.03. D Saarbrücken – Garage

25.03. D Mannheim – MS Connexion Complex

26.03. D Leipzig – Hellraiser

27.03. D Nuremberg – Hirsch

28.03. D Berlin – Columbia Theater

The Aeromantic Experience

w/ special guest

02.04. S Stockholm – Nalen

08.04. S Gothenburg – Trädgår’n

10.04. S Helsingborg – The Tivoli

18.04. A Salzburg – Wildstyle & Tattoo Messe

25.04. GR Athens – Gagarin 205

01.05. N Kopervik – Karmøygeddon Metal Festival

29. – 31.05. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

06.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

16. – 18.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

06.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

11.09. USA Atlanta, GA – ProgPower USA *SOLD OUT*

The Night Flight Orchestra sind:

Björn Strid | lead and backing vocals, additional guitars, a flair for the dramatic

Sharlee D‘ Angelo | bass, psychoacoustic modulation, spiritual guidance

David Andersson | guitars, keyboards, ring modulator

Jonas Källsbäck | drums, percussion, wild man drummer behaviour

Sebastian Forslund | guitars, percussion, keyboards, special FX

Anna-Mia Bonde | backing vocals

Anna Brygård | backing vocals

Weitere Informationen:

www.facebook.com/thenightflightorchestraofficial

www.instagram.com/nightflightorchestra

www.twitter.com/nfo_official

www.nuclearblast.de/thenightflightorchestra