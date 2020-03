The Night Flight Orchestra: veröffentlichen offizielles Musikvideo zur dritten Single „Taurus“

Es ist endlich Zeit, abzuheben! Heute veröffentlichen The Night Flight Orchestra ihr neues Album Aeromantic via Nuclear Blast!

Bestellt Aeromantic jetzt in verschiedenen Formaten hier:

https://nblast.de/TNFO-Aeromantic

Gitarrist David Andersson dazu:

„Aeromantic ist das fünfte Album von The Night Flight Orchestra, oder – wie wir gerne dazu sagen – der fünfte Teil der niemals endenden The Night Flight Orchestra-Saga. Dieses Mal haben unsere Helden sich dazu entschlossen, wieder auf die Erde zurückzukehren oder zumindest 10.000 Fuß über der Erde, mit einer ungeplanten Bruchlandung in den Straßen im düsteren Teil einer Stadt, wo Menschen mit zerbrochenen Herzen sich selbst betäuben und versuchen, ihre Sorgen wegzutrinken. ‚Aeromantic‘ ist eine Straßenoper darüber, dass jeder einen Ausweg aus der Realität finden kann, egal wie mies sein Alltag ist, und sich selbst neu erfinden kann, jemand neuen und aufregenden. Und sich vielleicht eines Tages in einer The Night Flight Orchestra-Show wiederfinden kann, wo die Männer besser aussehender sind, die Frauen stärker und der Champagner spritziger.

Aeromantic ist vermutlich unser vielfältigstes und vollkommendstes Album bisher und wir sind mit jedem Teil dieses Albums im wahrsten Sinne des Wortes weiter gegangen. Wenn ihr uns zuvor gemocht habt, werdet ihr uns jetzt lieben, denn das hier ist mehr Dramatik, mehr griffige Refrains, mehr temperamentvolle Grooves, mehr bombastische Power Gitarren, grandiose Gesangsleistungen, neue Power Balladen und Geigensoli.

The Night Flight Orchestra übernimmt keine Haftung dafür, wenn das Anhören dieses Albums Ihr Leben verändert.“

Zur Feier des Tages veröffentlichen die schwedischen Classic Rock Heroen heute ein neues Musikvideo für ihre aktuelle Single Taurus. Schaut euch das Musikvideo hier an: