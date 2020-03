Fuck Cancer Festival 2020: am 07.03.2020 im JuKI 42, Ahrensburg

Das Fuck Cancer Festival Team hat dieses Jahr einiges an Besonderheiten bzgl. Merchandising im Angebot. Neben dem Festival T-Shirt gibt es auch einen Patch. Infos vom Fuck Cancer Festival Team:

„Wir haben uns entschlossen… naja eigentlich sind wir überredet worden… eine klitzekleine, streng limitierte Auflage an Backpatches anfertigen zu lassen. Dank des Designs von AKerlin Gebrauchsgrafik und der qualitativ sehr hochwertigen Umsetzung durch MerchLab können wir Euch einen klitzekleinen Rest noch anbieten! Die liebe Claudia hat das gute Stück bereits auf ihrer Kutte und wir dürfen diese zeigen, damit Ihr sehen könnt, wie gut sich der Backpatch macht. Wie bei all unseren Aktionen geht der Erlös zu 90 % an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke und zu 10 % an Inklusion muss laut sein.

Schreibt uns einfach eine Mail an info@fuckcancerfestival.de und für schlappe 20 € kann auch Eure Kutte so toll verziert werden.

Bei der Gelegenheit solltet Ihr Euch auch gleich Eure Tickets sichern!

Unter https://fuckcancerfestival.de/tickets.html könnt Ihr Euch bequem die Tickets bestellen und nach Hause liefern lassen.“

Verpasst auf keinen Fall:

Serpentic, Vladimir Harkonnen, Night Laser, Antilles, Terra Atlantica, Surface und Coffin Crew beim Fuck Cancer Festival 2020!

Wir freuen uns auf Euch!

Love Metal!

Hate Fascism!

Help Children!

Support Inclusion!

