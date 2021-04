The O’Reillys And The Paddyhats: Livestream zum 10-Jährigen – diesen Samstag ab 20:00 Uhr

The Show must go on!

Aus diesem Grund feiern The O’Reillys And The Paddyhats am Samstag, den 10.04. ab 20:00 ihr 10-jähriges Bandbestehen mit einem außergewöhnlichen Livestream. Freut euch auf ein besonderes Konzert, eine Talkshow mit Q & A, einem guten Lachen und einigen ungesehenen Aufnahmen aus dem letzten Jahrzehnt der Paddyhats.

Und selbstverständlich kann man dieses tolle Event kostenlos genießen unter https://www.paddyhats.com/live-stream-10-years-paddyhats/

Jeder ist herzlich eingeladen!

Quelle: Flying Dolphin Entertainment UG