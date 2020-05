The Other: zweite Single »Dead To You – Dead To Me«

Die Herren um Rod Usher zelebrieren Horror Rock in Reinform und lassen mit Dead To You – Dead To Me Goth-Nebelbänke und nostalgisches Gruselflair aufziehen. So melodisch und stimmungsvoll wie nie, zur selben Zeit aber auf den Punkt und wunderbar verdichtet. Mirko Witzki hat den Song visuell perfekt in Szene gesetzt und erzählt eine schaurige, makabre und irgendwie auch schöne Geschichte:

Das Monster ist erwachsen geworden und so präsentieren The Other mit ihrem neuen Album Hautend auch den bisherigen Höhepunkt in ihrer Karriere. Die Platte erscheint am 12. Juni und kann ab sofort vorbestellt werden: https://fanlink.to/TheOtherHaunted

The Other Line-Up:

Rod Usher – Voice

Dr.Caligari – Drums

Ben Crowe – Guitars

Pat Laveau – Guitars

Chris Cranium – Bass

