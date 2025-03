The Plot In You: kündigen umfangreiche Europatour an

The Plot In You kündigen eine umfangreiche Europatour an, die mit Unterstützung von Currents, Saosin und Cane Hill stattfinden wird.

Die Band hat mit ihrem letzten Album Swan Song (2021) eindrucksvoll unter Beweis gestellt, warum sie zu den gefeiertsten Vertretern des Metalcore zählt. Ihr Hit Feel Nothing (2018) hat bis heute über 240 Millionen Streams auf Spotify erreicht. The Plot In You reflektieren über Jahre voller Negativität, zerbrochener Freundschaften und Enttäuschungen und verarbeiten diese Erfahrungen in kraftvollen Melodien, filmischer Produktion und ehrlichen, kathartischen Texten. Nach Millionen von Streams und viel Lob von Publikationen wie Billboard, Rock Sound und Alternative Press verabschiedet sich die Gruppe mit neuem Selbstvertrauen und Klarheit von der Dunkelheit. Auch live wird das Quartett aus Ohio für ordentlich Stimmung sorgen, wenn es bald auf große Europatour geht.

Die Tour startet am 31. Oktober in Wiesbaden und führt über zahlreiche weitere Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden bis nach Frankreich und Tschechien. Insgesamt 17 Konzerte sind geplant, bevor die Tour am 19. November in Polen endet.

Die Tourdaten im Überblick:

The Plot In You, Currents, Saosin, Cane Hill