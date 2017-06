Die deutsche Piraten-Metal-Horde The Privateer werden ihr kommendes, drittes Studioalbum The Goldsteen Lay am 28.Juli 2017 via NoiseArt Records veröffentlichen.

Heute veröffentlicht die Band das offizielle Lyric-Video zum Song Gunpowder Magic auf YouTube:



Außerdem startet ab heute der Vorverkauf zu The Goldsteen Lay – und die erste digitale Single Gunpowder Magic, gibt’s gleich noch obendrauf!

Die Band kommentiert:

Endlich dürfen wir euch die erste Single vom neuen Album The Goldsteen Lay vorstellen!

Freut euch auch auf die nächsten Wochen bis zum Releasetermin. Wir haben noch ein paar Überraschungen auf Lager!

Hier könnt Ihr Euch Euer physisches Exemplar der Platte holen: http://thegoldsteenlay.noiseart.eu

Die digitale Single und das digitale Album gibt es ebenfalls hier: http://thegoldsteenlay.noiseart.eu

