The Prophecy 23: veröffentlichen offizielles Video

Lasst alles stehen und liegen, das offizielle Video zur freshen, neuen Single We Love Fresh Metal von The Prophecy 23 kann endlich bestaunt werden!

Der Song stammt vom kommenden Album Fresh Metal, das am 20. März bei Massacre Records erscheinen wird. Es ist als CD Digipak, streng limitiertes Box Set mit exklusivem Inhalt, limitierter Gatefold Vinyl LP (in 2 Farben) sowie als Download & Stream verfügbar und kann bereits hier vorbestellt werden » https://lnk.to/freshmetal

So ihr es nicht mitbekommen habt: Im April und März schließen sich The Prophecy 23 der Legal At Last Tour 2020 von Anvil an und werden mit ihnen zusammen durch Europa touren. Alle bestätigten Termine sind unten verfügbar.

The Prophecy 23 – Fresh Metal

CD Digipak

1. We Love Fresh Metal

2. No Deep Talks, Just Drinks

3. Caps, Trucks And Rock ‚N‘ Roll

4. Pump It Up

5. I Wish I Could Skate

6. Beach, Waves, Beer, Babes

7. Calm Down

8. Intergalactic Anti Capitalism

9. We Kindly Ask To Shred

10. Mammon

11. Mexico Maya Mosh

12. P Y L

13. Prankster

14. The Greenwolf

The Prophecy 23 live:

07.02.2020 DE Mannheim – 7er Club

20.03.2020 DE Bad Friedrichshall – Lemmy‘s

21.03.2020 DE Lörrach – Altes Wasserwerk

24.03.2020 NL Leiden – Gebr. de Nobel*

25.03.2020 DE Essen – turock*

26.03.2020 DE Siegburg – Kubana*

27.03.2020 BE Lens – Titans Club*

28.03.2020 BE Bilzen – South Of Heaven*

29.03.2020 DE Obertraubling (bei Regensburg) – Eventhall Airport*

30.03.2020 CH Frauenfeld – Eisenwerk*

31.03.2020 DE Mannheim – 7er Club*

01.04.2020 DE München – Backstage*

02.04.2020 DE Stuttgart – Im Wizemann*

03.04.2020 CH Luzern – Konzerthaus Schüür*

05.04.2020 DE Saarbrücken – Garage*

06.04.2020 DE Hannover – MusikZentrum*

07.04.2020 DE Aschaffenburg – Colos-Saal*

08.04.2020 DE Berlin – Musik & Frieden*

10.04.2020 NL Lelystad – Corneel*

11.04.2020 NL Roermond – ECI Culturfabriek*

12.04.2020 DE Osnabrück – Bastard Club*

14.04.2020 DE Hamburg – Logo*

17.04.2020 DE Ludwigshafen – Dôme

25.04.2020 DE Leonberg – Jugendhaus Höfingen (Inked Table Battlefield)

04.07.2020 DE Irslingen/Dietingen – Wolfweez Open Air

*supporting Anvil

http://www.theprophecy23.com

https://www.facebook.com/theprophecy23

https://twitter.com/TheProphecy23

https://www.youtube.com/user/TheProphecy23

https://www.instagram.com/theprophecy23

https://spoti.fi/2KwSU4d