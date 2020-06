The Real Mckenzies: neuer Song „Big Foot Steps“

The Real Mckenzies veröffentlichen mit Big Foot Steps einen weiteren Vorboten aus ihrem neuen Studioalbum Beer & Loathing, das am 3. Juli via Fat Wreck erscheinen wird. Der Song kann hier gestreamt werden:

Zuvor teilten die Kanadier bereits den Titel-Track.

Diese fröhliche Bande von Missetätern wurde 1992 von dem überlebensgroßen schottischen Punkrock-Dichter Paul McKenzie gegründet und hat ein Vierteljahrhundert damit verbracht, die Welt zu umrunden, um das McKenzies-Evangelium einer immer größer werdenden Menge von Rebellen und Scallywags näher zu bringen. Es gibt nicht viele Bands, die sich einer 25-jährigen Karriere rühmen können, die so erstaunlich abenteuerlich, wild stürmisch und absolut todesmutig ist wie The Real McKenzies. Ihre Liste der Auszeichnungen ist lang. Von der gemeinsamen Bühne mit Leuten wie Rancid, Metallica und Shane McGowan bis hin zu Auftritten in Filmen, Büchern und Videospielen.

Angetrieben von dem unstillbaren Appetit, treibende Punk-Rhythmen mit traditionellen schottischen Melodien zu verschmelzen, werden The Real Mckenzies am 3. Juli ihr elftes Album Beer & Loathing in voller Länge veröffentlichen. Ihr neuestes Werk verbindet Gitarren und Dudelsack mit Paul McKenzie, der Garne vergangener Zeiten spinnt, und erzählt endlose betrunkene Enthüllungen. Die Songs sind rebellisch, ergreifend und von Herzen mit einer zusätzlichen Portion schottischen Charmes und Witzes. Die ungezügelte Energie und Belustigung von Beer & Loathing lässt den Hörer sofort ein Pintglas hochziehen und zu den ansteckenden 12 Tracks mitsingen.

Egal, ob ihr ein McKenzie-Fan oder neu im Spiel seid, diese hymnischen Songs werden mit Sicherheit euer Blut in Schwung bringen und euer Herz höher schlagen lassen.

The Real Mckenzies Line-Up:

Paul McKenzie – Vocals

Brent Alois Johnson – Bass & Vocals

Aspy – Bagpipes

Adam Ostick – Guitar & Vocals

Steve Loree – Guitar & Vocals

Sean Sellers – Drums

Ben J Rowland – Acoustic Guitar

Peter Loughlin – Backing Vocals