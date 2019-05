The Vintage Caravan: »On The Run«-Sommertour 2019 beginnt nächste Woche

Erst vor Kurzem hat das isländische Classic Rock-Trio The Vintage Caravan die zweite Headlinetour zu seinem aktuellen Album Gateways (31. August 2018 via Nuclear Blast Records/Alda Music) abgeschlossen, auf der es erneut auch einige Shows vor ausverkauftem Haus absolvieren konnte. Bereits nächste Woche wird mit der On The Run-Sommertour das nächste Liveabenteuer der Band beginnen. 18 Shows umfassend, werden The Vintage Caravan in diesem Rahmen nicht nur ausgewählte Clubshows, sondern u.a. auch beim Rock Hard Festival, bei Rock Werchter, beim Wacken Open Air und bei den Hamburg Metal Dayz spielen. Die Terminübersicht findet ihr unten!

Seht euch das neue Musikvideo zum Song On The Run, der der anstehenden Tour ihren Namen verliehen hat, hier an.

On The Run – Sommertour 2019

08.06. D Gelsenkirchen – Rock Hard Festival

08.06. D Bückeburg – Rock’n’Booze Open Air

21.06. IS Reykjavík – Secret Solstice Festival

22.06. D Netphen – Freak Valley *Ausverkauft*

23.06. UK Kent – Black Deer Festival

27.06. B Werchter – Rock Werchter

11.07. IS Neskaupstaður – Eistnaflug

19.07. NL Uden – De Pul (w/ Black Mirrors, Boskat)

20.07. NL Lichtenvoorde – Zwarte Cross

21.07. NL Koog aan de Zaan – Haltpop

23.07. SLO Tolmin – MetalDays

02.08. A Waldhausen im Strudengau – Lake On Fire

03.08. D Wacken – Wacken Open Air *Ausverkauft*

11.08. NL Leeuwarden – Into the Grave

18.08. F St. Nolff – Motocultor Festival

30.08. F Paris – O’Sullivans Backstage By the Mill

31.08. F Braud-et-Saint-Louis – Black Bass Festival

21.09. D Hamburg – Metal Dayz

Weitere TVC-Termine:

26./27.10. UK Pwllheli – HRH Prog

02.11. UK Leeds – Damnation Festival

Holt euch Gateways hier.

Mehr zu Gateways:

Reflections Offizieller Track: https://www.youtube.com/watch?v=b2YMvlhlCTU

Reflections‚ Akustikversion: https://www.youtube.com/watch?v=XwQGYlKIS4k

Set Your Sights Offizieller Visualizer: https://www.youtube.com/watch?v=MSVRoXEXDpo

Reset Offizielles Video: https://www.youtube.com/watch?v=6omREbNT9D0

The Chain [Fleetwood Mac-Cover] Offizieller Track: https://www.youtube.com/watch?v=jm9JD-Lv6to

Das Album ist in den folgenden Formaten erhältlich:

– DIGI

– 2LP (schwarz, weiß [ausverkauft], blau)

– DIGITAL

Gateways – Tracklist:

01. Set Your Sights

02. The Way

03. Reflections

04. On The Run

05. All This Time

06. Hidden Streams

07. Reset

08. Nebula

09. Farewell

10. Tune Out

Bonustrack (nur DIGI und 2LP!)

11. The Chain (Fleetwood Mac-Cover)

