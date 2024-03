The Vision Bleak: kündigen Europatournee „Weird Tales & Other Haunting Stories 2024“ zum Support des kommenden neuen Albums „Weird Tales“ an

The Vision Bleak haben europäische Termine für den Herbst 2024 angekündigt, um ihr neues One-Track-Album Weird Tales vorzustellen. Die Horror Metal-Poeten werden eine atemberaubende Doppel-Performance von zwei vollen Shows mit einer Einlage von Special Guest Ellereve alias Elisa Giulia Teschner (deutsche Sängerin /Songwriterin) bieten. The Vision Bleak werden das komplette Weird Tales-Album und ein Best-Of-Set an jedem Abend der Tournee spielen.

The Vision Bleak Kommentar:

„We have come up with a very special concept for this tour to do justice to both our new one track album Weird Tales and also to all the friends of our classic songs“,schreibt Multiinstrumentalist, Komponist und Produzent Schwadorf im Namen des Duos. „We will simply play two shows per night! The first show of each evening will consist of Weird Tales played in its entirety. The second performance will be a ‚Best of The Vision Bleak‘ set. In between our shows Ellereve will entice you with a beautiful acoustic set. You shall miss this tour at your own peril! This will most likely be the only opportunity to see us performing Weird Tales from start to finish!“

Das neueste Schwarz-Weiß-Video Weird Tales Chapter II, das die goldene Ära des Stummfilms mit einer stilvollen Anspielung auf den legendären Regisseur F. W. Murnau widerspiegelt, könnt ihr euch hier ansehen:

Weird Tales hier bestellen: http://lnk.spkr.media/tvb-weird-tales

Weird Tales And Other Haunting Stories Tour 2024

25 Oct 2024 Kortrijk (BE) DVG Club

26 Oct 2024 Oberhausen (DE) Turock Festival

27 Oct 2024 Frankfurt (DE) Das Bett

31 Oct 2024 Regensburg (DE) Airport Obertraubling

01 Nov 2024 Erfurt (DE) From Hell

03 Nov 2024 Dresden (DE) Blauer Salon

08 Nov 2024 Aarau (CH) Kiff

09 Nov 2024 Stuttgart-Fellbach (DE) Club Make

10 Nov 2024 Wien (AT) Viper Room

Weitere Live-Termine:

05 Apr 2024 Lichtenfels (DE) Ragnarök Festival

26 Apr 2024 Berlin (DE) Walpurgisnacht Festival

12 Jul 2024 Bolkow (PL) Castle Party

28 Sep 2024 Heidelberg (DE) 20 Years New Evil Music Festival

Weird Tales – Tracklist:

1. Weird Tales

Chapter I: Introduction

Chapter Ii: In Rue D’auseil

Chapter Iii: In Gardens Red, Satanical

Chapter Iv: Once I Was A Flower

Chapter V: The Premature Burial

Chapter Vi: Mother Of Toads

Chapter Vii: The Graveyard By Nyght In A Thunderstorm

Chapter Viii: The Undying One

Chapter Ix: Evil Dreams Run Deep

Chapter X: The Witch With Eyes Of Amber

Chapter Xi: Canticle

Chapter Xii: To Drink From Lethe

Release-Datum: 12.04. 2024

Stil: Horror-Metal

Label: Prophecy Productions

The Vision Bleak – Besetzung:

Markus „Schwadorf“ Stock – Harsh Vocals, Gitarren, Bass, Keyboard

Tobias „Konstanz“ Schönemann – Gesang, Schlagzeug

Gastmusiker:

Aline Deinert (Neun Welten, Empyrium live) – Geige, Bratsche

Aufnahme, Mix & Mastering: Markus „Schwadorf“ Stock im Klangschmiede Studio E, Mellrichstadt (DE)

Artwork & Layout: Łukasz Jaszak

Verfügbare Formate:

Weird Tales ist als CD, 36-seitiges Hardcover-Artbook, Gatefold-LP auf ltd. goldenem Vinyl, Gatefold-LP auf schwarzem Vinyl und als Digisleeve-CD erhältlich.

The Vision Bleak kehren im großen Stil zurück: Das siebte Album des deutschen Duos, Weird Tales, ist eine monumentale Hommage an das gleichnamige amerikanische Pulp-Magazin und andere Geschichten voller Mystik und dunkler Fantasie. Das Album besteht aus einem einzigen Track, der in interne Kapitel unterteilt ist, die jeweils von seltsamen Geschichten, Gedichten und anderer Literatur des Horrors und des Makabren inspiriert sind.

Die erste Ausgabe der Originalausgabe von Weird Tales erschien am 18. Februar 1923. In der Blütezeit des Magazins in den 1920er und 30er Jahren erschienen bahnbrechende Werke aus den Bereichen Fantasy, Science Fiction und Horror. Autoren wie H. P. Lovecraft, der mehrere seiner Geschichten über den Cthulhu-Mythos in der Zeitschrift veröffentlichte, Conan Der Barbar von Robert E. Howards sowie andere berühmte frühe Autoren wie Robert Bloch, Clark Ashton Smith und später Ray Bradbury verschafften Weird Tales einen legendären Status.

Auf Weird Tales beziehen sich The Vision Bleak auf H. P. Lovecraft und Clark Ashton Smith, spielen aber auch auf Autoren an, die nie im Magazin vertreten waren, wie z. B. Edgar Allen Poe und Lafcadio Hearn, dessen Fantastics And Other Fancies sehr einflussreich für dieses Album war.

Um diesen bedeutenden Autoren mit ihrer Hommage gerecht zu werden, ziehen The Vision Bleak alle Register ihres enormen musikalischen Könnens. Die Kapitel reichen stilistisch von extravagantem Gothic-Rock über düsteren Doom bis hin zu harschen Black- und Death-Metal-Parts – und so ziemlich alles dazwischen. All die spannenden Elemente, die die Fangemeinde des Duos erwartet und liebt, sind auf dieser Platte vertreten: das Dramatische und Theatralische, das Raue und Schwere, das Melancholische und Unheimliche, aber auch eingängige und symphonische Momente. All dies ist zu einem dichten Klangteppich verwoben, der durch ein wiederkehrendes Auf und Ab zusammengehalten wird, das an klassische Kompositionen erinnert.

The Vision Bleak wurden aus einer Freundschaft heraus geboren. Gitarrist, Bassist und Sänger Markus Stock alias Ulf Theodor Schwadorf und Schlagzeuger und Sänger Tobias Schönemann alias Allen B. Konstanz (beide spielten auch Keyboards) arbeiteten bereits seit den Anfängen von dessen Projekt Nox Mortis zusammen. Nach anfänglichen Experimenten mit einer Gothic-Rock-Formel nahm The Vision Bleak Gestalt an, als das Duo begann, seine gemeinsame Liebe zum Horror-Genre einzubringen.

Bereits ihr Debütalbum The Deathship Has A New Captain (2004) wurde sowohl in Gothic- als auch in Metal-Kreisen ein sofortiger Erfolg und gilt mittlerweile als Klassiker. Der unverwechselbare Stil von The Vision Bleak war bereits voll ausgeprägt und zeichnete sich durch den markanten Wechselgesang von Schönemanns tiefer, klarer Stimme und Stocks hohes Metal-Gekreische sowie durch fesselnde melancholische und triumphale Melodien und stampfende Rhythmen aus. Da das Thema des Debütalbums auf klassischen Horrorfilmen basierte, nannten die Deutschen ihren Stil treffend: Horror Metal.

Mit den folgenden Alben zementierten The Vision Bleak ihren Ruf als Garanten für erstklassige und hochwertige Musik. Jedes der Alben dreht sich um Themen aus dem Horror-Genre, die sich aus den jeweiligen Titeln leicht ableiten lassen. Auf Carpathia (2005) folgten The Wolves Go Hunt Their Prey (2007) und Set Sail To Mystery (2010), Witching Hour (2013) und The Unknown (2016).

Abgesehen davon, dass sie herausragende Alben abgeliefert haben, haben The Vision Bleak auch ihren enormen Wert als Live-Band unter Beweis gestellt. Obwohl die Deutschen eher selten auf Bühnen stehen, ist es immer ein Highlight, wenn sie sich dafür entscheiden. Sie tourten unter anderem mit Alcest, Pain und The 69 Eyes und traten auf so großen Festivals wie Wacken Open Air, Hellfest, Summer Breeze, Wave Gotik Treffen und M’era Luna sowie ausgewählten Festivals wie dem Eindhoven Metal Meeting, Ragnarök und Prophecy Fest (Performance vom vollständigen Set des Debütalbums 2023 zum Album-Support) auf.

The Vision Bleak, die Meister des Horror-Metal, sind endlich bereit, der Welt ihren bisher ambitioniertesten Song zu schenken: Weird Tales ist eine wunderschöne und zu Herzen gehende Hommage an ein poetisches goldenes Zeitalter der Horror- und Mystery-Literatur, das wie kein anderes die einflussreichsten Autoren abseits des Mainstreams gefördert hat. Hört mit Bedacht zu, aber seid immer auf der Hut vor den unheimlichen und furchteinflößenden Klängen, die in diesem Song lauern!

The Vision Bleak online:

