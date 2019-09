The Wild!: neues Video für die aktuelle Single „Playing With Fire“

Die kanadische Rock-Outlaws, The Wild!, veröffentlichen das Video zur aktuellen Single Playing With Fire, die letzten Monat online ging.

Playing With Fire, ist die dritte Zusammenarbeit der Band mit dem mit dem JUNO-Preis ausgezeichneten Produzenten Mike Fraser (AC/DC, Aerosmith, Van Halen). Die Single verbindet alle Trademarks der Band (Blues-basierten Rock, Punk und vereinzelte Country-Elemente) zu einem signiture The Wild! Song.

Die Band kündigte auch ihre erste Kanadatournee seit über einem Jahr an. Nachdem die Band den Sommer in ganz Europa live zu sehen war, freut man sich nun wieder auf heimischen Boden zurückzukehren. Die Dates findet ihr auf der Homepage der Band.

“We’ve just come off the biggest tour of our career in Europe, playing the biggest shows we’ve ever done and now we want to come home, give back to the fans here that have been patiently waiting for us by play the rooms we started out playing in across the country.”, sagt Frontman Dylan Villain.

https://www.facebook.com/thewildrocknroll

