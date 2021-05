TheCityIsOurs: starten Pre-Order für neues Album »Coma«

Nach der Veröffentlichung des kraftvoll kathartischen Violent und der Einführung des neuen Sängers Oli Duncanson, kündigen TheCityIsOurs ihr mit Spannung erwartetes neues Album mit dem Titeltrack Coma an. Das Album erscheint am 22. Oktober 2021 über Arising Empire.

Es gibt ein spürbares Gefühl des Verlustes, das das zweite Album der Band beschreibt. TCIO befassen sich direkt mit dem Tod von Angehörigen, Beziehungen, sogar persönlicher Souveränität und Selbstkontrolle. Gegenüber ihrem lebendigen und frischen Gefühl stehen jedoch pop-zentrierte Arrangements, die fachmännisch mit ansteckenden Hooks und zermalmenden Riffs verwoben sind. Coma atmet ein perfektes Gleichgewicht und strahlt durch ein ansonsten dunkles Konzept ein Gefühl von Positivität und Belastbarkeit aus. Coma wird als CD und speziell limitiertes farbiges Vinyl erhältlich sein!

“Coma is an honest account of how I was feeling trying to understand why I was spiraling into a void,” erklärt TCIO Gründungsmitglied Mikey Page. “I wrote the song as a method of coping and catharsis. It embodies a period of self-loathing where, the love I had, no matter how strong, was not enough to save an important relationship. I wanted to produce an honest account, showing that it’s okay to be vulnerable, and to encourage others to speak up and take positive action instead of internalising them and struggling alone.“

Schaut euch Coma jetzt an:

„The same old things happen over and over

I’m living life like I’ve been in a coma“

Coma Tracklist:

01. Does It Keep You Up?

02. Coma

03. Death Of Me

04. Violent

05. Regrets About Me

06. Dangerous

07. So Sad

08. Body Count

09. Only Human

10. Madre

11. Barely Alive

12. Save You With My Love

Coma wurde von dem langjährigen Mitarbeiter Oz Craggs (Feed The Rhino, Neck Deep, Mallory Knox) in den Hidden Track Studios aufgenommen, entwickelt und gemischt und von Ermin Hamidovic (Architects, Periphery, Northlane) bei Systematic Productions gemastert.

Nach dem Abgang des langjährigen Sängers Sam Stolliday (vollständiges Statement HIER) fand die Band unerwartet sich in unbekanntem Gebiet. 12 Monate später sind sie mit der Einführung des neuen Sängers Oli Duncanson zurück und bereit, eine brandneue Ära von TCIO zu begrüßen. Oli berichtet: “I remember being shown some demos of some new songs prior to Sam’s departure and absolutely loving the direction and progression of the band’s sound… so as soon as Mikey told me about the opening in the band, I knew I had to take a chance!” Page fügt hinzu: “Oli has been a part of our team for a long time. He is a very well respected entity in his own right amongst the music scene. We’d seen snippets of his capabilities over the years, so when he registered an interest in becoming a part of City, we knew we had to explore…and we clicked instantly.”

Weitere Infos zu TheCityIsOurs

TheCityIsOurs ist eine 5-köpfige Metal-Band aus London, die mit ihrer energiegeladenen Liveshow und dem Erfolg ihres Debütalbums schnell Aufmerksamkeit und wachsende Unterstützung für Kollegen, Industrie und Fans gefunden hat. Low (2019) schaffte es in die Top 5 der iTunes Metal-Charts, wobei mehrere Singles in Editorial Playlists auftauchten, darunter Amazon, Deezer und Spotify (einschließlich 2 Cover auf New Core und Metal UK), die die Band unterstützten.

2019 war ein sehr arbeitsreiches Jahr für TCIO, mit Auftritten bei einer Reihe von britischen Festivals, darunter Camden Rocks, Macmillan Fest, Burn It Down, Holloween, ein Auftritt beim High Fives Festival in Schweden, eine Schlagzeile im Doghouse Tent auf dem berüchtigten Download Festival vor mehr als 4000 Festivalbesucher und eine ausverkaufte Album-Release-Show in den Boston Music Rooms in London. Achtet darauf, TheCityIsOurs im Jahr 2021 im Auge zu behalten.

TheCityIsOurs sind:

Oli Duncanson – Gesang

Mikey Page – Gesang / Gitarre

Jamie Deeks – Bass

Stuart Mercer – Gitarre

Louis Giannamore – Schlagzeug

More info:

https://www.instagram.com/thecityisoursuk

https://www.facebook.com/TheCityIsOursUK