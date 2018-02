„We must be out of our minds!“, wir scheinen den Verstand verloren haben – mit diesen passenden Worten kommentieren Theory Of A Deadman ihr neues Video zu „Straight Jacket“.

Passend deswegen, weil „Straight Jacket“ auf Deutsch bekanntlich Zwangsjacke heißt und der Song sich inhaltlich genau damit beschäftigt, wie man dank einer gescheiterten Liebe gefolgt von Panikattacken und Medikamenten in einer solchen enden kann. Womit wir wieder beim Video wären, das in einer Nervenheilanstalt spielt, in der Theory Of A Deadman allesamt eingesperrt sind. Wie sie sich dort schlagen und ob es ein Entkommen gibt, erfahrt ihr unten.

„Straight Jacket“ ist ein Song des sechsten Studioalbums „Wake Up Call“ der kanadischen Band, das Ende Oktober erschien und überall erhältlich ist.

Im April sind Theory Of A Deadman bei uns auf Tour:

18.04. Berlin, Ni Nuu

19.04. Köln, Luxor

21.04. Hamburg, Kunst



