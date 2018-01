Am 9. Februar können Therion endlich ihr gigantisches Opernprojekt Beloved Antichrist präsentieren, das eine komplexe Geschichte mit 27 verschiedenen Gesangsrollen bietet und eine Spielzeit von über drei Stunden Spielzeit erreicht. Heute zeigt die Band ihren zweiten Albumtrailer, in dem Bandkopf Christofer Johnsson erklärt, weshalb er Vladimir Solovievs philosophischen Roman Kurze Erzählung vom Antichrist als ursprüngliche Inspirationsquelle für seine Geschichte nutzte und wodurch die Handlung in seiner eigenen Version sich dennoch vom Original unterscheidet. Seht den Trailer hier an:



Sichert Euch Beloved Antichrist als Vorbestellung hier.

Die vorherigen Trailer verpasst? Gibt’s hier:

Trailer 1 – über die Handlung der Oper



Kürzlich präsentierte die Band ihre erste Single, die Szene Temple Of New Jerusalem aus dem zweiten Akt der Oper. Seht das Lyricvideo hier:



2018 wird das Jahr der großen Rückkehr von Therion, denn bereits kurz vor Albumveröffentlichung startet die Band ihre ausgedehnte Europatour durch 25 Länder (!), bei der sie nicht nur neue Songs, sondern auch typische Bandklassiker präsentiert werden.

Seht die Symphonic Metaller auf den folgenden Daten:

Therion

w/ Imperial Age und Null Positiv

01.02. D Essen – Turock*

02.02. NL Amsterdam – Melkweg*

03.02. UK London – Islington Assembly*

04.02. UK Manchester – Rebellion*

06.02. UK Newcastle – Riverside*

07.02. UK Aberdeen – The Assembly*

08.02. UK Glasgow – Audio*

09.02. UK Sheffield – Corporation*

10.02. UK Belfast – Limelight*

11.02. IRL Dublin – Tivoli*

13.02. UK Bristol – Bierkeller*

14.02. UK Birmingham – o2 Institute*

15.02. B Kortrijk – De Kreun*

16.02. F Paris – Le Trabendo*

17.02. CH Pratteln – Z7*

18.02. F Lyon – Ninkasi Kao*

20.02. E Bilbao – Santana 27*

21.02. P Porto – Hard Club*

22.02. P Lisbon – Lisboa ao Vivo*

23.02. E Sevilla – Sala Custom*

24.02. E Madrid – Sala Mon Live*

25.02. E Barcelona – Razzmatazz 2*

27.02. F TBA**

28.02. F Marseille – Espace Julien**

01.03. I Brescia – Circolo Colony**

02.03. I Rome – Orion**

03.03. I Bologna – Zona Roveri**

04.03. SLO Ljubljana – Kino Siska**

05.03. HR Zagreb – Tvornica**

06.03. SRB Belgrade – Dom Omladine**

08.03. GR Thessaloniki – Principal Club Theater**

09.03. GR Athens – Piraeus 117 Academy**

10.03. BG Sofia – Mixtape 5**

11.03. RO Bucharest – Arenele Romane**

13.03. H Budapest – Barba Negra**

14.03. SK Bratislava – Majestic Music Club**

15.03. CZ Prague – Meetfactory**

16.03. PL Wroclaw – A2**

17.03. PL Warsaw – Progresja**

18.03. PL Gdansk – B90**

20.03. LT Vilnius – Rock River Club**

21.03. LV Riga – Melna Piektdiena***

22.03. EST Tallinn – Club Tapper***

23.03. FIN Helsinki – Nosturi***

24.03. FIN Jyväskylä – Luttako***

25.03. FIN Tampere – Olympia-Kortteli***

27.03. S Stockholm – Klubben***

28.03. S Gothenburg – Brewhouse***

29.03. D Bremen – Tivoli****

30.03. D Berlin – Bi-Nuu****

31.03. D Flensburg – Roxy****

01.04. D Cologne – Jungle****

03.04. D Munich – Backstage****

04.04. F Charmes – Rock ’n’ Roll Stage****

05.04. D Jena – F-Haus****

06.04. B Bomal-Sur-Ourthe- Durbuy Rock****

07.04. NL Tilburg – 013****

*w/ Midnight Eternal

**w/ The Devil

***w/ Enemy of Reality

****w/ Acyl

10.04. IL Tel Aviv – Barby Club

12.04. RUS Moscow – GlavClub Green Concert

13.04. RUS St. Petersburg – Zal Ozhidaniya

15.04. UA Kiev – Sentrum

Außerdem könnt Ihr besondere Fanpakete und ein Meet & Greet mit Therion an jedem Abend der Tour gewinnen – mehr dazu erfahrt Ihr hier.

Kommentare

