Thoughts Factory: Lyric-Video zu „Our Kingdom“

Die deutsche Prog-Metal-Band Thoughts Factory hat am 24.01.2020 via Melodic Revolution Records endlich ihr neues Album Elements veröffentlicht. Das Album fährt bereits hervorragendes Presse-Feedback ein. Nun hat die Band ein Lyric-Video zum neunten Song des Albums Our Kingdom veröffentlicht. Den Clip könnt ihr hier sehen:

Elements Tracklist:

1. Mind Odyssey

2. The Burden

3. Frozen Planet

4. Fire Away

5. Nightfall

6. The Shores Of Sand And Time

7. Dawn Pt.1

8. Dawn Pt. 2

9. Our Kingdom

10. Elements

Elements ist ab sofort überall erhältlich: http://bit.ly/finestprog

Alle weiteren Infos findet ihr hier:

Facebook: https://www.facebook.com/thoughtsfactory/

Homepage: www.thoughtsfactory.com