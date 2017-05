THRESHOLD haben das erste offizielle Bild ihres neuen Line-ups veröffentlicht, auf dem auch der zurückgekehrte Sänger Glynn Morgan zu sehen ist.

Die Band befindet sich derzeit in den Thin Ice Studios in England, um ihrer neuen Konzeptplatte »Legends Of The Shires« den Feinschliff zu verpassen. Das Album, das gleichzeitig auch das erste Doppelalbum in der Bandgeschichte darstellt, soll gegen Ende des Jahres über Nuclear Blast erscheinen.

Karl Groom kommentiert: „Der Ideenfluss während des Songwritingprozesses wollte einfach kein Ende finden. Wir haben uns daher dazu entschieden, weiterzuschreiben, solange das Material von hoher Qualität ist und sind vom Ergebnis absolut begeistert.“

THRESHOLD werden sich Ende des Jahres wieder auf Europatour begeben. Diese beginnt am 12. November in Athen und wird von einer Show in ihrer Heimat – am 10. Dezember in London – abgeschlossen. Glynn Morgan wird bei den Shows, bei denen Tracks von »Legends Of The Shires« sowie zahlreiche alte Klassiker auf dem Programm stehen werden, auch Gitarre spielen!

THRESHOLD – »Legends Of The Shires« Tour 2017

12.11. GR Athens – Kyttaro Live Club

17.11. UK Pwllheli – HRH Prog

w/ DAMNATION ANGELS, DAY SIX

28.11. NL Weert – De Bosuil

29.11. D Hamburg – Markthalle

30.11. D Berlin – Lido

01.12. D Aschaffenburg – Colos-Saal

02.12. D Munich – Feierwerk

03.12. CH Pratteln – Z7

05.12. D Stuttgart – Club Cann

06.12. D Hanover – Musikzentrum

07.12. B Kortrijk – De Kreun

08.12. D Essen – Turock

09.12. NL Zoetermeer – Boerderij

10.12. UK London – o2 Islington Academy

Tickets für die Deutschland-Shows erhaltet Ihr hier: http://www.nuclearblast.de/de/shop/artikel/gruppen/79977.1.indoor-konzerte.html?article_group_sort_type_handle=rank&custom_artists=71049&custom_keywords=THRESHOLD

Holt Euch das Live-Album »European Journey« hier: http://nblast.de/EuropeanJourney

Holt Euch »European Journey« digital: http://nblast.de/ThresholdDownloads

Mehr zu »European Journey«:

‚Watchtower On The Moon‘ OFFIZIELLES LIVE-VIDEO:



‚Lost In Your Memory‘ OFFIZIELLES VIDEO:



Quelle: www.nuclearblast.de

